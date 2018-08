Calvarul prin care a trecut o jurnalistă, violată și răpită timp de 15 luni în Somalia

Amanda Lindhout avea 26 de ani când a călătorit în Mogadishu, capitala Somaliei, în 2008, alături de iubitul ei, fotograful australian Nigel Brennan.

După 3 zile petrecute în Somalia, cei doi au fost răpiți, iar familiilor lor au fost contactate pentru a plăti o răscumpărate de 1.5 milioane de dolari pentru fiecare dintre ei.

Timp de 15 luni, cei doi au fost bătuți, înfometați, iar tânăra a fost violată în mod repetat.

Canadian journalist who was raped for 15 months by Somali kidnappers relives her terrible ordeal https://t.co/BNTQKDW4Bc