Bărbatul bătut cu levierul, victima unui conflict pentru trufe. "Au venit cu săbii ninja"

Un om de afaceri din Târgu Jiu, care se ocupă de comerţul cu trufe - o piaţă din care se obţin profituri însemnate - a fost snopit în bătaie chiar în faţa casei sale.

Doi indivizi necunoscuţi au aşteptat să iasă din curte şi au sărit pe el. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Atât bărbatul cât şi soţia sa au primit în ultimul an mai multe ameninţări de la rivalii de pe piaţa trufelor, estimată la milioane de euro. Cei doi nu au crezut nicio clipă că se va ajunge atât de departe.

„Am văzut că e pană şi m-am întors să iau cheia. A venit un tip aici şi mi-a zis să-i dau mobil să dea un telefon. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Când am pus mâna pe telefon, am văzut că vrea să îmi dea una, dacă nu vedeam, probabil prima lovitură era mai rea. M-am ferit un pic, m-a prins, am căzut şi aici a venit celălalt cu ceva de fier, un ciocan sau o cheie şi au lovit în neştire, celălalt mă ţinea.”

Totul s-a întâmplat marţi dimineaţă. Bărbatul are o firmă care este pe primul loc în judeţ în privinţa comerţului cu trufe. În ultimul an, şi el şi soţia sa au primit mai multe ameninţări de la rivali, dar nu au crezut nicio clipă că se va ajunge atât de departe. Soţia omului de afaceri povesteşte că a fost ameninţată în pădure de 10 indivizi mascaţi şi înarmaţi până în dinţi.

Soţia omului de afaceri povesteşte: „Vizibil deranjaţi - de ce îi filmăm – i-am întrebat de ce vin acolo şi au zis că ei vin unde vor, nu le e frică de absolut nimic, dacă vreau mă duc acolo sau acolo, nu le era frică de absolut nimic. Erau înarmaţi cu săbii, dacă aţi văzut filmele ninja cam ceva de genul, cu săbii, macete, topoare , dădeau în copaci ca să ne ameninţe, ce căutăm noi femei în pădure, ca să ne facem treaba, muncim în genunchi şi culegem trufe

Omul de afaceri se teme că afacerea pe care o are pune în pericol viaţa familiei sale. „Am fost ameninţat că mi se vor rupe picioarele şi mi se vor lua copii de la şcoală. Una s-a pus în aplicare, este plângere depusă pe chestia asta - şi motivul care ar fi - motivul este că eu deţin o firmă care concesionez pentru tot ce înseamnă trufe din diverse judeţe, mai ales judeţul Gorj. Legal, lumea are impresia că din cauza mea nu îşi poate face treaba, şi nu stând în genunchi cum e la trufe, ci stând aşa, cerând taxe de protecţie”.

Firma omului de afaceri tocmai şi-a reînnoit contractul cu Direcţia Silvică Gorj pentru a recolta trufe din pădurile statului. Valoarea contractului este de 100.000 de euro, asta în condiţiile în care societatea deţine propria pădure pe alte sute de hectare de pe care recoltează trufe.