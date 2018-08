Bărbat, mort după ce a fost strivit de o autobasculantă. Ce spun martorii

Un bărbat de 61 de ani a murit joi dimineața într-o localitate din Bistriţa Năsăud, strivit de o autobasculantă.

Bărbatul se afla pe locul din dreapta al autoutilitarei când şoferul a făcut o manevră greşită, a pierdut controlul volanului, iar maşina s-a răsturnat.

Bărbatul de 61 de ani lucra de ani buni pe excavator, iar joi misiunea lui era să încarce o autobasculantă cu piatra scoasă din balastiera din localitatea Piatra.

La un moment dat bărbatului i s-a terminat combustililul la utilaj aşa că s-a urcat în autoutilitara condusă de colegul său de 66 de ani pentru a merge la sediul firmei.

Nimeni nu ştie ce manevră a făcut şoferul camionului, astfel încât a pierdut controlul maşinii - iar vehiculul s-a răsturnat.

Speriat pasagerul din dreapta ar fi vrut să sară din maşină însă a fost prins chiar sub maşină încărcată cu balastru.

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai avut ce face pentru victimă în schimb şoferul a fost transportat la spital şi este în afara oricărui pericol.

Cei doi bărbaţi de 66 şi 61 au fost trimişi la balastiera din localitatea Piatra pentru a încărca autobasculanta cu pietriş.

La un moment dat, excavatorul a rămas fără combustibil. Şoferul şi colegul său s-au urcat în maşină, pentru a merge la sediul firmei, însă la ieşirea din balastiera se pare că bărbatul de 66 de ani care era la volan a făcut o manevră greşită iar mastodontul s-a răsturnat.

Speriat pasagerul din dreapta a încercat să scape şi a sărit din cabină, însă a fost prins sub camionul răsturnat.

Localnic: "Asta ar fi vrut să iasă în pantă şi a schimbat frana cumva, a dat înapoi în bordura unde îi maşina acum şi când a dat în bordura s-a răsturnat."

Proprietar balastieră: "Ei au venit să excaveze aici, avem permis de exploatare, s-au urcat în maşină, aţi văzut nu e panta, nu e nimic, cred că au scăpat maşina în spate şi s-au răsturnat, ăla a vrut să sară"

Pompierii s-au chinuit 30 de minute pentru a-l scoate pe bărbat de sub autobasculantă. Omul murise pe loc.

Florin Barburaș - Şef Garda Beclean ISU BN: "Am acţionat pentru a scoate victime cu mari dificultăţi din cauză că a fost puţin panta. Am reuşit să extragem victima şi am predate-o serviciului de medicină legală."

Şoferul maşinii s-a ales cu un traumatism cranian care nu îi pune viaţa în pericol. Acum este internat la spitalul judeţean din Bistriţa.

Poliţiştii au deschis o anchetă, iar inspectorii de muncă trebuie să stabilească imprtejurarile în care s-a petrecut accidentul.