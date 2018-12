Bărbat, lăsat să moară într-un șanț, în Dâmbovița. Cum s-a petrecut tragedia

Pro TV

Accident mortal duminică-noapte în judeţul Dâmboviţa. Un bărbat de 31 de ani a fost lovit de o maşină şi lăsat apoi să moară într-un şanţ.

Cuprins de remuşcări, şoferul, cu trei ani mai tânăr, a mers într-un final la poliţie, însă asta abia după aproximativ două ore de la accident.

Fratele victimei: "Putea să sune imediat, nu după două ore, cei de la ambulanţă spun că de două ore este! Am găsit bruma pe el, pe geacă, era bruma pe el!"

Înainte de accident, bărbatul de 31 de ani le-a spus rudelor că se duce până în sat. Însă după aproape trei ore, familia sa a fost anunţată de poliţişti ca a fost găsit mort, într-un şanţ. Cel care l-a accidentat mortal susţine că pietonul i-ar fi apărut brusc în cale şi nu l-a mai putut evita.

Alexandru, şoferul cercetat: "Mergea aproape pe jumatea drumului, nu l-am văzut."

Reporter: "Ce aţi făcut după accident?"

Alexandru, şoferul cercetat: "M-am speriat foarte, foarte tare, după ce s-a întâmplat accidentul, am mers acasă la părinţii mei şi le-am povestit ce s-a întâmplat, după care am venit la poliţie şi am declarat accidentul."

Cei de la ambulanţă au constatat că tânărul avea răni foarte grave la cap şi murise de aproape două, trei ore. Aşa că din păcate nu au mai putut să îl ajute cu nimic şi au constatat decesul.

Rudele victimei susţin că şoferul, care locuieşte într-o localitate vecină, obişnuia să gonească prin sat cu maşina.

Ionuţ Tudose, fratele victimei: "A mers tare, cu muzica în blana, s-a uitat cu ochii în telefon şi a dat peste el! Nici nu l-a văzut!"

Localnic: "Greşeala fatală, neatenţie ori băuturică, ceva. "

Reporter: "Trebuia să sune la 112 după ajutor?"

Localnic: "Imediat!"

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele şoferului pentru părăsirea locului accidentului şi pentru ucidere din culpă.

