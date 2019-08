O tânără a murit sfâșiată de rechini, în Bahamas. Părinții au privit neputincioși scena

Jordan Lindsey, care se afla în vacanță cu părinții ei, a fost atacată de un rechin tigru în fața mamei sale, relatează News.com.au.

Tatăl fetei, care a aflat de la alte persoane din zonă că o tânără a fost atacată de un rechin, a povestit cum ea a încercat să se salveze după ce mâna ei dreaptă a fost mușcată de rechin.

În timp ce fata încerca să ajungă la mal, un alt rechin i-a smuls unul dintre picioare. Bărbatul a mai adăugat că fata a strigat-o pe mama ei, însă femeia ar fi crezut inițial că era înconjurată de delfini. Mama sa a încercat apoi să o ajute pe Lindsey, luptându-se cu rechinii, însă fără succes.

Shark victim tried to swim with one arm https://t.co/WfkDI8wQhL pic.twitter.com/qUm1v8ugjk