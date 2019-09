Accident oribil de muncă, la Fieni. Un bărbat a fost zdrobit între un camion şi un tren

Un cumplit accident a avut loc vineri dimineață la fabrica de ciment din Fieni, județul Dâmbovița. Un bărbat de 53 de ani a murit după ce a fost prins între un tren și remorca unui camion.

Cazul este anchetat de poliţişti şi de cei la inspectoratul teritorial de muncă. Scenele s-au derulat la fabrica de ciment din Fieni, judeţul Dâmboviţa. Victima se afla lângă calea ferată în momentul în care şoferul mastodontului, în vârstă de 45 de ani, a mers să încarce ciment. În stare de şoc, el a povestit că nu l-a văzut pe bărbat, însă, la un moment dat a simţit că a lovit ceva. Când a coborât, l-a văzut pe om strivit între remorcă şi garnitură.

"Am plecat de aici, din parcare şi am vrut să intru la încărcat. N-a fost nimeni la dirijat şi a venit trenuleţul din partea aia, m-am oprit dintr-o dată, n-am ştiut ce s-a întâmplat. De regulă stă la dirijat. Când s-a oprit maşina atunci am realizat, m-am dat jos, l-am văzut acolo", spune şoferul camionului.

Colegii bărbatului, impiegat de mişcare, nu înţeleg de ce omul era singur în acele clipe. În mod normal, cel puţin doi angajaţi ar fi trebuit să fie de faţă

Şoferul a sunat la 112, iar la faţa locului a ajuns un echipaj de la ambulanţă. Când au ajuns aici salvatorii aici au găsit victima strivită intre tir şi tren. Din nefericire însă, i-au declarat decesul. Cazul este anchetat acum de poliţişti. Aceştia au deschsi un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar după ce vor termina verificările, aceştia urmează să stabilească exact cum s-a produs aceasta nenorocire.

