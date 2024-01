Patru din cinci decese la copiii sub cinci ani s-au înregistrat la nou-născuți. Anunțul făcut de Salvați Copiii România

Dintre cele 1.253 de decese înregistrate la copiii sub 5 ani în anul 2022, majoritatea covârșitoare sunt la copiii sub un an – 1.014, malformațiile congenitale și bolile aparatului respirator reprezentând principalele cauze.