Opt din zece manageri de spitale trebuie schimbați, spune Nelu Tătaru. Ce spune despre amenzile după controale

Opt din zece manageri de spitale ar trebui schimbați, iar un asemenea director ar trebui să fie numit de Ministerul Sănătății, susține Nelu Tătaru. În urma controalelor nu vor fi aplicate amenzi, ci se vor face planuri de reorganizare, a precizat el.

„Eu, la un moment, pe timpul acestei pandemii, am spus că 80% din manageri ar trebui schimbaţi. Îmi menţin aceeaşi părere", a spus Nelu Tătaru, luni seară, potrivit Agerpres.

Nelu Tătaru a reafirmat că situația la care s-a ajuns în sistemul medical a fost generată de guvernele, miniştrii Sănătăţii, factorii politici şi cei locali din ultimii 30 de ani.

„De aceea, în tot ce înseamnă reforma din Sănătate înseamnă o schimbare radicală, atât legislativă, cât şi la nivel de administrare a acestor spitale. Coordonarea acestor spitale ar trebui să ajungă la Ministerul Sănătăţii", a mai spus ministrul.

În prezent, aceștia sunt numiți la nivelul consiliilor locale.

După incendiul din secția de terapie intensivă de la Piatra-Neamț, au loc controale DSP-IGSU în toată țara, la spitale. Nelu Tătaru a afirmat că intenția nu este de aplica amenzi, ci de aidentifica problemele și a elimina vulnerabilitățile, prin planuri de reorganizare.

„Momentul este unul în care nu neapărat facem un control. Facem o evaluare a tot ce înseamnă instalaţii, a tot ce înseamnă aparatură şi a tot ce înseamnă circuite. Ele pot fi remediate. În acest moment, aceste evaluări nu sunt cele care vor de amenzi sau vor da anumite restricţii. Nu. Vor da nişte planuri de conformare, pentru a ne putea asigura că acele secţii de terapie intensivă îşi pot desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă, atât pentru pacient, cât şi pentru corpul medical", a mai spus.

Acesta a subliniat faptul că în multe spitale s-au făcut reamenajări iar acum trebuie asigurări că modificările făcute respectă normele de siguranţă.

„Noi am făcut în acest an o modernizare forţată, atât ca dotare, cât şi ca adaptare a terapiilor intensive în funcţie de necesităţile pe care le-am avut în acel moment. Am avut un număr de paturi, am extins această terapie intensivă, ne-am adaptat la spitalele non-COVID, mergând şi acolo pe paturile de terapie intensivă. Vreau să ne asigurăm că această extensie se face în condiţii legale şi de siguranţă, atât pentru pacient, cât şi pentru personalul medical. Reaşezarea, reevaluarea a tot ce înseamnă instalaţii electrice, reţele medicale, aparatură, circuite sunt prioritare în acest moment", a explicat Nelu Tătaru.

În acelaşi context, Tătaru a afirmat că recomandă spitalelor ca evaluările lucrărilor ce trebuie executate să se realizeze cu personal de specialitate, iar întreţinerea aparaturii, cu firme de mentenanţă, şi nu în regim propriu.