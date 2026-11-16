Un raport de audit, făcut chiar de Ministerul Sănătății în urmă cu câteva săptămâni, scoate la iveală probleme grave în sistemul de monitorizare a medicamentelor: stocuri neverificate în timp real, raportări incomplete și controale insuficiente.

Între timp, autoritățile promit un sistem automatizat de supraveghere, în timp ce aproape 800 de medicamente figurează pe lista celor cu probleme de aprovizionare.

Lyrica, un medicament pe bază de pregabalină, este prescris împotriva durerilor severe. Este recomandat, de exemplu, pacienților cu dureri neuropate, epilepsie ori celor care au urmat anumite tratamente pentru afecțiuni oncologice. Pacienții spun că de mai multe săptămâni îl găsesc extrem de greu.

Însă ministrul Sănătății a susținut că, în raportările oficiale, apar câteva milioane de pastile, în mai multe farmacii și în unele depozite. Doar că stocurile din online nu se potrivesc cu cele din teren.

Am căutat medicamentul în mai multe farmacii din Craiova, dar niciuna nu îl avea.

Iulia Berceanu, farmacistă, Craiova: „Nu se găsește de ceva timp. Depinde de depozite când se fac achiziții.”

Nici în Pitești nu am avut succes, deși pe o platformă online apar stocuri.

Și în București se găsește cu greu, confirmă inclusiv reprezentanții unor lanțuri farmaceutice.

Elena Bușoiu, farmacist într-o rețea de profil: „De câteva luni ajunge în farmacie în cantități foarte mici, în toate locațiile noastre. Câteva cutii, până în zece cutii. Nu avem nici măcar echivalentul lui, genericul.”

Într-un comunicat, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România spune că medicamentul este disponibil în cantități limitate în opt județe.

Iar despre problemele de aprovizionare vorbesc și farmaciștii independenți.

Beatrice Speteanu, farmacistă: „Acum avem 8 cutii. Producătorul ne-a anunțat că va exista o mică lipsă a celui de 150 de grame. Pacienții au trecut la 2 capsule de 75. A crescut brusc consumul. Când s-au epuizat, s-au căutat și genericele care nu erau prea căutate la noi în piață. Cei doi producători români ne-au anunțat că formele ajung la sfârșitul lui noiembrie, cel de 75, și în decembrie, cel de 150, ca și varianta originală.”

În ceea ce privește acest medicament, Agenția Națională a Medicamentului spune că producătorul inițial a vândut autorizația de punere pe piață altui producător și că durează câteva luni până când se obțin toate avizele.

Ministrul Sănătății, scuze pentru bolnavii de cancer

Ministrul Sănătății a revenit cu scuze pentru bolnavii de cancer.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Redistribuim și am semnat pentru eliberarea din depozit a peste 77 de mii de doze...”

Problemele cu raportările stocurilor de medicamente sunt mai vechi, identificate inclusiv într-un audit făcut acum câteva luni.

Corespondent Știrile PRO TV: „Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, ministerul spune că împreună cu Agenția Medicamentului și STS implementează un proiect prin care să monitorizeze automat stocurile de medicamente și evoluția consumului și să stabilească praguri de alertă, pentru a preveni lipsa tratamentelor.”

Autoritățile ar trebui să găsească o soluție și pentru limitarea exporturilor.

În prezent, cei de la depozit trebuie să informeze Agenția Națională a Medicamentului cu 20 de zile înainte de a trimite medicamentele la export. În urma unei analize, Agenția le poate spune să asigure întâi piața din România. Dar aceștia pot ține sau nu cont de recomandare. În cazul în care tratamentele pleacă la export, autoritățile pot da o amendă cuprinsă între 10 și 30 de mii de lei. Au fost chiar și situații în care două depozite și-au pierdut autorizația.

Reprezentanții asociațiilor pentru drepturile pacienților spun că, în total, aproape 800 de medicamente lipsesc din România, potrivit notificărilor. Peste 60 dintre ele sunt esențiale în tratamentul cancerului.

Cezar Irimia, președinte FABC: „Mulți pacienți apelează la rude, la cunoștințe din străinătate și cu greu și le pot face rost, dar ele fiind scumpe și le cumpără o dată, de două ori și renunță. Renunță la viață. De aceea așteptăm o îndreptare a lucrurilor.”