Statistici sumbre: La fiecare 30 de minute, un român suferă un infarct

Statisticile sumbre arată că la fiecare 30 de minute, un român suferă un infarct, iar pentru unul din zece pacienţi, atacul de cord este fatal.

Iată şi motivul pentru care medicii cardiologi din Târgu Mureş s-au implicat într-o acţiune de prevenţie în centrul oraşului: invită trecătorii să îşi măsoare tensiunea şi le oferă sfaturi esenţiale şi informaţii despre evoluţia bolilor de inimă.

Cortul montat în centrul oraşului de specialiştii Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş s-a dovedit neîncăpător.

Un bărbat spune că, în urmă cu patru ani a trecut printr-un preinfarct, şi vrea să ştie care e acum situaţia lui.

Ioan Fărcaș: "Fumez aşa ocazional, cinci zece pe zi. Am avut o dată o problemă am picat jos şi am rămas inconştient, acum patru ani, acasă într-o dimineaţă. Eram stresat şi obosit."

Statisticile sunt sumbre din păcate. România este pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea provocată de bolile de inimă.

Theodora Benedek, şef Clinica de Cadiologie: "Este mai uşor să previi decât să tratezi. Obiceiul nesănătos al populaţiei privind fumatul, obiceiurile alimentare, sedentarismul, stresul, lipsa de control a tensiunii arteriale, parctic pacientul nu ştie că are tensiune şi atunci această hipertensiune acţionează."

Medicii spun că vin la ei în cabinet şi pacienţi tineri, până în 30 de ani, cu probleme cardiace severe.

Rodian Ioana, medic rezident: "Tot mai mulţi tineri vin cu această afecţiune chiar şi la vârsta mică 20-30 de ani. Încercam să le arătăm oamneilor, ci să învăţăm cum să prevenim aceste afecţiuni."



Asemenea consultaţii publice marchează ziua internaţională a inimii, pe 29 septembrie.