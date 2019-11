Aplicațiile care îi țin pe români departe de spitale. "Cred că este un trend"

Sănătatea e... la modă, dacă judecăm după numărul de descărcări ale aplicațiilor care ne monitorizează organismul, ne ajută să facem sport și să alegem hrana potrivită.

Potrivit unui studiu recent, cel puțin un sfert dintre români folosesc astfel de gadgeturi care îi ajută să monitorizeze calitatea somnului, consumul de calorii sau activitatea fizică.

Tendința îi îndeamnă să fie atenți și la alimentație: mulți vor să mănânce sănătos, și aleg tot mai des produse locale și naturale.

Ana şi Denisa sunt colege de serviciu şi în pauza de masă se încurajează reciproc să mănânce cât mai sănătos. Astăzi au ales somon, orez, supă şi edamame, iar la final, au adăugat tot ce au consumat într-o aplicaţie de fitness, care le contorizează caloriile. Astfel au aflat că la o singură masă au consumat 1200 de calorii.

Fetele îşi fac cumpărăturile cu ajutorul unei aplicaţii de scanat codul de bare al produselor din supermarket.

Fată: "Am scanat la un moment dat un unt şi avea un scor de 35 din 100 şi îţi arată exact câte calorii are, grăsimile, dacă are prea mult zahăr, dacă are prea multă sare, etcetera."

În fiecare săptămână, în topul descărcărilor pe App Store sau Google Play, întâlnim cel puţin două sau trei aplicaţii de fitness şi sănătate. Cele mai descărcate ne învaţă cum să facem singuri sport, ne ajută să scădem nivelul de stres prin meditaţie ori ne monitorizează somnul.

Pe internet există inclusiv aplicaţii care ne aduc aminte să bem apă. Trebuie să introducem doar greutatea noastră corporală, anotimpul în care ne aflăm dar şi cât de des vrem să fim atenţionaţi să bem apa. Odată introduse aceste date, aplicaţia ne sugerează cantitatea de lichide pe care trebuie să o consumăm zilnic şi la ce interval de timp trebuie să le consumăm.

Potrivit unui studiu Mind Gap, 24% dintre români folosesc gadgeturi care îi ajută să monitorizeze calitatea somnului, consumul de calorii sau activitatea fizică. Majoritatea sunt tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani şi sunt interesaţi de sport şi de hrană sănătoasă.

Ana Bichescu: "Cred că este un trend, dar m-aş bucura, sincer, să fie un trend care să se transforme cumva într-un normal, într-o tradiţie de a mânca cât mai sănătos."

Remus Ștefureac, sociolog: "De 20 de ani auzim mereu ştiri legate de funcţionarea deficitară a sistemului de sănătate românesc şi sigur că şi tinerii între a alege să ajungă la spital şi a încerca să aibă un mod de viaţă sănătos sigur că fac şi acest tip de alegere raţională."

La polul opus, arată acelaşi studiu, cei mai sedentari romani au între 50 şi 60 de ani.