Acuzațiile unui asistent de la Spitalul Universitar: "N-am avut echipament de protecţie, stătea închis sub lacăt"

Numărul pacienților din România care au pierdut lupta cu noul virus a ajuns, miercuri seară, la 92.

În același timp, potrivit autorităților, sunt confirmate 2460 de cazuri de îmbolnăvire. 252 de persoane s-au vindecat deja.

Pe lista celor infectați sunt peste 350 de medici, asistente și infirmiere. Cele mai mari spitale din București sunt afectate. La Universitar, Militar și Sfântul Ioan au fost închise secții pentru dezinfecție după ce cadre medicale și pacienți au fost diagnosticați cu coronavirus.

Spitale închise avem și la Deva, Brașov și Suceava. Iar medicii le cer din nou autorităților materiale de protecție. La Arad există un focar de infecție. Acolo a ajuns, miercuri, ministrul Sănătății.

COVID-19 a ajuns şi în cel mai mare spital din România - Spitalul Universitar Bucureşti. 6 secţii au fost închise după ce 17 cadre medicale şi 10 pacienţi au fost diagnosticaţi cu coronavirus în urma testării începute pe 22 martie. 500 de probe au fost prelevate atunci, în rândul celor 3840 de angajaţi. Conducerea unităţii susţine că zilnic se vor face cel puţin 100 de teste. După ce secţiile au fost golite, în spital au rămas 304 pacienţi internaţi.

Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar Bucureşti: "Dacă iniţial aveam duminica un pacient pozitiv transferat la un spital de boli infecţioase, lucrurile au început în decursul săptămânii trecute, pe măsură ce apăreau testele, să stârnească anumite idei, că sunt nişte lanţuri de transmitere epidemiologică tocmai prin aceşti pacienţi care nu erau testaţi. Reporter: "Câte teste sunt incerte?"

Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar Bucureşti: "30. Sunt 20 de pacienţi şi medici, 30 în teste. Deci asta înseamnă 10% din ce am făcut noi."

Daniel Simion este asistent la Univesitar şi susţine că îmbolnăvirile s-au produs pentru că nu există suficiente echipamente de protecţie.

Daniel Simion, asistent medical: "Noi am început să primim pacienţi posibil contaminaţi, a trebuit să intrăm în sală, dar nu am avut echipament de protecţie, din câte ştiu stătea închis sub lacăt. Am avut o pacientă diagnosticată cu COVID, iar colegele care au fost în sala au spus, domne, dacă pacienta respectivă e pozitivă vrem să ne testăm. Una a fost testată luni, nu i-a venit nici acum rezultatul, iar cealaltă aşteaptă să o bage şi pe ea cineva în seamă."

Cadre medicale infectate cu COVID 19 au fost diagnosticate şi în alte unităţi de elită din Bucureşti. Zeci de medici şi asistente sunt internaţi sau se afla în autoizolare la domiciliu.

Într-unul dintre cele mai mari spitale de boli infecţioase din ţară, Victor Babeş, şapte medici s-au infectat cu COVID19. Conducerea spitalului spune că au luat boala de la pacienţi, deşi purtau costume de protecţie. Toţi sunt internaţi acum în spital, iar ceilalţi angajaţi sunt cazaţi în hoteluri pentru a-şi feri familiile de riscul infectării."

Simin Florescu, directorul medical al Spitalului Victor Babeş: "Noi suntem la un spital de boli infecţioase şi ştim ce avem de făcut, dar după cum aţi văzut pe tot mapamondul, această infecţie este foarte contagioasă şi toate măsurile de precauţie nu pot fi 100% eficiente."

La Spitalul Clinic Sfântul Ioan, cei 72 de angajaţi au fost trimişi în izolare, iar secţia de nefrologie a fost închisă după ce o pacientă de 62 de ani care făcea dializa, asimptomatica, a fost diagnosticată cu COVID. La Spitalul Militar, 24 de cadre medicale sunt infectate, iar secţia de cardiologie 1 a fost închisă. În spital lucrează 2000 de oameni şi pot fi trataţi 1200. Sunt testaţi câte 150 pe zi.

Florentina Ioniţă, comandant Spitalul Militar: "Pacienţii au fost testaţi şi sunt negativi, în schimb o parte din personalul medical, şef secţie, asistenţi, infirmiere, sunt testaţi pozitiv. Asta înseamnă că atunci când au acordat asistenţă medicală pacienţilor au fost echipaţi corespunzător, dar în afara acordării asistentei, când au fost în zonele libere, nu au respectat distanţarea socială şi s-a produs aceasta infectare."

Maternitatea Odobescu din Timişoara a intrat în carantină după ce cinci asistente medicale s-au infectat cu coronavirus. 80 de angajaţi şi pacienţi internaţi acum în spital vor fi testaţi. Se pare că virusul a fost adus de o asistenta care s-a infectat de la soţul ei, şofer pe ambulanta.

La Spitalul din Botoşani, 31 de cadre medicale, din care 8 medici şi 17 asistenţi sunt pozitivi la COVID 19.

Şi la Codlea Staţia de Ambulanţă a fost închisă pentru că două asistente au fost depistate pozitiv. Personalul medical care a intrat în contact cu ele se afla în izolare.

Ervin Albu, viceprimar Codlea: "Mai sunt şi cadre medicale în spital, în anumite părţi ale spitalului, aşteptam să vedem ce facem cu aceşti colegi."

La Arad, unde 10 cadre medicale sunt infectate cu COVID a ajuns şi ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru. A mers direct la şeful Direcţiei de Sănătate Publică, cel care în urmă cu câteva zile îi umilea pe rezidenţii care se pregăteau să plece să-i trieze pe cetăţenii sosiţi în Vamă Nădlac.

Reporter: "Ce aţi găsit la Arad, domnule ministru? Aţi văzut filmuleţul cu directorul DSP?

Nelu Tătaru: "Vom lua o decizie, am fost şi am vorbit efectiv şi cu cadrele medicale şi cu managementul şi mi-am făcut o părere. Vom lua o decizie."

Nelu Tătaru: "Avem un personal cu un moral relativ scăzut, dar am fost impresionat aici, cel puţin la corturi, să văd o tânără rezidenta din Sicilia care ne tratează pe noi."