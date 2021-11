USR: „Soluția pentru ieșirea cea mai rapidă din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR”

Agerpres

La scurt timp după ce Nicoale Ciucă și-a depus mandatul de premier desemnat, USR a transmis că reiterează mesajul că „soluția pentru ieșirea cea mai rapidă din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR”.

În comunicatul emis, luni, de USR se arată că „Biroul Național al USR a luat act de decizia PNL ca prim-ministrul desemnat Nicolae Ciucă să își depună mandatul de formare a unui guvern minoritar fără șanse de a fi votat de Parlamentul României. USR reiterează că soluția pentru ieșirea cea mai rapidă din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR”.

De asemenea, Cioloș & Co. adaugă că „România are nevoie de un guvern cu o majoritate solidă în Parlament, care să rezolve criza energetică și criza sanitară. România are nevoie de un guvern care să respecte un program de reforme pentru modernizarea țării, cu un calendar clar și un buget cu alocări strategice agreate de la început”.

„USR susține menținerea aceleiași structuri a guvernului care a existat până la declanșarea crizei pentru ca guvernul să poată fi instalat cât mai rapid și va propune stabilirea unui mecanism clar de luare a deciziilor care să asigure un guvern stabil și o majoritate funcțională până în 2024. România a pierdut deja prea mult timp într-o criză politică fără legătură cu adevăratele probleme pe care le au cetățenii în acest moment”, mai transmite USR.