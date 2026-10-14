Un fost senator și lider PSD a fost omorât pe trecerea de pietoni. Anunț făcut chiar de la tribuna Parlamentului

Stiri Politice
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PSD Teleorman

Fostul deputat, senator și lider PSD de Teleorman Timotei Stuparu a fost omorât pe trecerea de pietoni de un șofer neatent, a anunțat miercuri de la tribuna Parlamentului colegul său de partid Robert Cazanciuc. 

autor
Cristian Anton

Fostul parlamentar și președinte al Consiliului Județean Teleorman din partea PSD, Timotei Stuparu, a fost omorât pe o trecere de pietoni de către un șofer neatent, a anunțat miercuri în plenul Senatului liderul social-democrat Robert Cazanciuc.

Senatorul nu a oferit detalii despre când, unde și cum anume s-a petrecut accidentul în urma căruia a decedat, la vârsta de 75 de ani, Timotei Stuparu.

Informația a fost făcută prima oară publică marți de către PSD Teleorman, care anunța însă doar decesul fostului parlamentar și când va avea loc înmormântarea, odată cu mesajul de condoleanțe al organizației pe care defunctul politician a condus-o. 

Cine a fost Timotei Stuparu

Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice.

Fost Președinte al Consiliului Județean Teleorman, deputat, senator și Secretar General al Organizației PSD Teleorman, a fost un om care a marcat prin activitatea sa viața politică a județului nostru și a lăsat în urmă amintiri, experiențe și momente care nu vor fi uitate.

Astăzi, dincolo de funcțiile pe care le-a ocupat, rămâne amintirea unui coleg și a unui om care a făcut parte din istoria organizației noastre”, a transmis PSD Teleorman.

Timotei Stuparu, profesor de istorie, a intrat în Parlament încă din 1990, când a fost ales deputat de Teleorman din partea Frontului Salvării Naționale. Între 1992 și 1996 a fost președintele Consiliului Județean Teleorman, interval în care a condus și organizația județeană a FSN/PDSR.

A revenit în Camera Deputaților între 2000 și 2004 pe listele PDSR, devenit ulterior PSD. În ultimul său mandat, a fost senator PSD de Teleorman, între 2012 și 2016.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: senator, senator PSD, mort, trecere de pietoni,

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