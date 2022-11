Un deputat USR acuză coaliția PSD-PNL-UDMR că a mărit pe ascuns salariile angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului cu 15%

Conform sursei citate, majorarea cu 15% a salariilor angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului a fost introdusă printr-un amendament ”nediscutat și neanalizat, vârât direct pe gât chiar in timpul desfășurării comisiei”.

Amendamentul a fost introdus la un proiect de lege privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) și a fost susținut de deputații PSD-PNL-UDMR și AUR, potrivit lui Alin Apostol, în timpul ședinței de marți a Comisiei pentru administraţie publică din Camera Deputaților.

”Ne-am trezit cu un amendament direct pe ecrane, care ....ce să vezi...propune si altceva: creșterea salariilor angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului cu 15%.

Iată amendamentul ce ne-a apărut pe ecrane, fix în timpul Comisiei:

"Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Cancelariei Prim-ministrului și Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică li se aplică prevederile pct. 3 al notei finale de la Cap. I lit. A pct. I al Anexei nr. VIII și, respectiv, cele ale pct 3 al notei finale de la Cap. II lit. A pct. I al Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare."

La momentul asumării acestui amendament: PSD-PNL-UDMR și AUR au spus ca susțin si am fost întrebați: USR ce face?

Mi s-a părut bizară maniera cum a fost impus acest amendament și mai ales apariția Cancelariei Prim-ministrului pe lângă DNSC. În calitate de secretar al comisiei, am decis că USR nu susține și am votat împotriva lui.” - a transmis deputatul USR Alin Apostol.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, susține că nu este o majorare, ci doar o ”armonizare a nivelului de venituri”.

”La momentul în care cancelaria Prim-ministrului s-a desprins din cadrul secretariatului general al Guvernului, lucru pe care l-am comunicat public, practic, funcționarii din cadrul cancelariei prin plecarea lor din cadrul secretariatului general au avut de suferit în sensul în care acel spor de 15 % pe care îl aveau pentru veniturile lor n-a mai avut suportul legal, ca atare, l-au pierdut.

Este vorba doar de o armonizare a nivelului de venituri de care beneficiază angajații din aparatul de lucru al Guvernului. Deci nu vorbim de bani în plus, ci de recuperare a unei pierderi a veniturilor pe care au înregistrat-o angajații care s-au mutat de la secretariatul general la cancelaria premierului.” - a spus reprezentantul Guvernului.

