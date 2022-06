Siegfried Mureşan a fost reales vicepreşedinte al Partidului Popular European

Facebook/Siegfried Mureşan

Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL) a fost reales astăzi vicepreşedinte al Partidului Popular European, în cadrul congresului partidului de la Rotterdam.

Siegfried Mureşan a primit votul a 372 de delegaţi din toată Uniunea Europeană, arată un comunicat de presă.

„Mulţumesc colegilor din toate colţurile Europei care m-au votat pentru un nou mandat în conducerea PPE, cea mai importantă familie politică europeană. Am obţinut primul mandat de vicepreşedinte acum doi ani şi jumătate susţinând o conducere PPE puternică şi modernă, în care România să fie bine reprezentată. În această perioadă, PPE a fost partidul care a influenţat cele mai importante decizii la nivel european. Sunt decizii care au ajutat România şi celelalte ţări europene să treacă mai uşor peste criza generată de pandemia de COVID-19. Conducerea PPE a Comisiei Europene a negociat şi a obţinut vaccinul împotriva COVID-19 pentru toate statele membre în acelaşi timp, inclusiv pentru România. Eu am fost coraportor şi am negociat în Parlamentul European legislaţia Mecanismului European de Redresare şi Rezilienţă, cel mai important plan de investiţii adoptat vreodată la nivel european, în valoare de 700 de miliarde de euro. România beneficiază de 30 de miliarde de euro din acest plan pentru investiţii şi reforme care să ne întărească economia în urma pandemiei de COVID-19”, a afirmat europarlamentarul Siegfried Mureşan, citat de News.ro.

El a adăugat că Europa se confruntă acum cu o nouă criză, cauzată de invazia Rusiei în Ucraina, iar oamenii aşteaptă de la Uniunea Europeană să fie unită şi să ia cele mai bune decizii pentru a asigura siguranţa şi prosperitatea Europei în această perioadă dificilă.

„De aceea, este important ca PPE, cel mai mare partid european, să aibă în continuare o conducere puternică şi unită. Eu cunosc foarte bine provocările Europei şi cunosc foarte bine familia politică a PPE. Toate aceste lucruri mă vor ajuta să întăresc conducerea PPE şi să influenţez în bine direcţia partidului pentru următorii ani, ţinând cont şi de aşteptările românilor. Pentru asta am fost votat şi de aceea le mulţumesc încă o dată colegilor care m-au susţinut”, a mai spus Siegfried Mureşan, după alegerea în funcţia de vicepreşedinte.

La Congresul PPE de la Rotterdam, au fost aleşi preşedintele, trezorierul, secretarul general şi vicepreşedinţii partidului. Noul preşedinte PPE este europarlamentarul german Manfred Weber, care deţine şi funcţia de lider al Grupului PPE din Parlamentul European.