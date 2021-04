Fostul ministrul PSD al Sănătății Florian Bodog va rămâne fără imunitate parlamentară, la cererea DNA

Senatul votează la această oră solicitarea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale a fostului ministru PSD al Sănătăţii Florian Bodog.

Știrea este în curs de actualizare!

Liderii PNL, USR, AUR, UDRM, dar și PSD, au anunțat înainte de vot că vor vota ”pentru”, astfel încât să-i dea ”o șansă” lui Bodog să se apere de acuzațiile DNA în justiție.

Votul este secret, fiind exprimat cu bile.

Bodog: ”Nu am nimic de ascuns”

Senatorul PSD Florian Bodog a declarat, în plen, că nu cere colegilor parlamentari să voteze împotriva solicitării DNA privind cercetarea sa penală, pentru că nu are nimic de ascuns şi are încredere în Justiţia din România.

"Din start vă spun că nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, că n-am nimic de ascuns, întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (...) Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România", a afirmat Bodog, în cadrul dezbaterilor privind cererea DNA.

Agerpres

El a adăugat că imunitatea parlamentară nu trebuie privită ca un privilegiu.

"Ştiu că decizia este una politică, cred însă că Senatul şi românii au dreptul să ştie. Fiecare dintre noi răspundem în faţa lui Dumnezeu, răspundem în faţa Justiţiei şi răspundem în faţa oamenilor care ne-au trimis în Parlament. Imunitatea nu trebuie privită ca un privilegiu, imunitatea este garanţia ca un ministru să-şi poată exercita în mod liber mandatul", a spus senatorul PSD, potrivit Agerpres.

Toate partidele au decis să voteze ”pentru” ridicarea imunității lui Bodog

Vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu a anunțat înainte de vot că PNL a decis ca "votul să fie deschis 'pentru' în orice speţă similară, astfel încât justiţia să îşi poată desfăşura procedurile".

Și liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat că "a trecut vremea în care Senatul acorda protecţie unor parlamentari".

"Toţi senatorii USR vor fi prezenţi şi vor vota, la vedere, în favoarea solicitării Justiţiei", a spus Radu Mihail, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat marţi că senatorii social-democraţi vor vota, în plenul Senatului, în favoarea solicitării DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul colegului lor.

"Senatorii PSD s-au abţinut, ieri (luni, n.r.), la votul din Comisia juridică. Am fost informat şi eu. Să se vadă exact, chiar dacă suntem minoritari, să nu picăm într-un joc al actualei Puteri în care să arate că PSD este iarăşi împotriva Justiţiei, a începerii urmării penale a unui coleg. Şi la Biroul Permanent Naţional am luat o decizie şi, la solicitarea domnului Bodog, vom vota pentru începerea urmăririi penale. Asta nu înseamnă nici trimitere în judecată, nici condamnare, e un lucru, până la urmă, normal", a afirmat Ciolacu, la finalul şedinţei grupului PSD din Senat.

Bodog: ”Nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale”

Senatorul Florian Bodog, audiat luni în Comisia juridică, a declarat că "nu se va sustrage cercetării".

"Indiferent de decizia pe care Comisia juridică o va lua, nu mă voi sustrage cercetării. (...) Nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale. Nu am absolut nimic de ascuns şi nu am absolut niciun lucru care să nu poată fi spus public. Am mai fost cercetat şi de DNA şi de Parchetul General. În 2019, am fost reclamat de către actualul director de la UNIFARM că aş fi vrut să-l schimb politic. Am dat declaraţie la Parchetul General şi cazul s-a închis. Nu este prima dată când mă supun prevederilor legale", a spus Bodog după audiere.

Senatorul PSD a explicat că această solicitare a fost pe rolul Senatului şi în 2019, iar procurorul de caz "a reactivat" dosarul în 2 noiembrie, când listele de candidaturi pentru alegerile parlamentare au rămas definitive.

Acuzațiile DNA la adresa lui Bodog

Procurorii DNA îl acuză pe Florian Bodog că atunci când a deţinut poziţia de ministru al Sănătății ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.

În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obţinând date privind comiterea de către acesta a altor patru infracţiuni de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu.