Război între USR și PNL. Acuzații de furt din banii din sănătate: ”Ce poate fi mai ticălos?”

Parlamentarii PNL și USR s-au certat miercuri, în timpul dezbaterilor din Camera Deputaților, lansând acuzații grave de corupție, furt din banii publici și trafic de influență.

Totul a pornit după ce deputatul USL Emanuel Ungureanu i-a acuzat pe cei din PNL că, în plină pandemie de coronavirus, au recurs la numiri politice la conducerile unor spitale - astfel că au ajuns directori oameni care nu au pregătire profesională.

Mai mult, Ungureanu a sps că ceea ce face guvernarea PNL în această perioadă de criză este o ”golănie”, susținând că profită de pandemie și, prin compania de stat Unifram ”fură din banii publici niște sume colosale”, pe care le spală, apoi, ”în chip interlop”.

”Numiri politice făcute de PNL la Deva sau la Piatra Neamț, unde au pus în mod macabru, în plin focar Covid, manager un șef de la o firmă de pompe funebre. Ce poate fi mai malefic, mai ticălos, mai mizerabil, decât să vorbești de depolitizarea sistemului sanitar și tu să dai 3 ordonanțe de Guvern în care spui: vrem să administrăm mai bine sistemul sanitar, vrem să luăm de la autoritățile locale incompetente controlul spitalelor, să-l manageriem noi, centralizat de la nivelul ministerului.

Golănie mai mare decât ce face PNL în această perioadă, și n-am crezut că o să spun asta în viața mea, n-am văzut nici măcar la PSD. Adică să profit de pandemie și să pui manager care la înțelegerile cu Unifarm, prin achiziții făcute fără respectarea legii, să furi din bani publici niște sume colosale și apoi să le speli în chip interlop și să livrezi în Moldova - în Moldova pe care o plângem, patrioții, tot felul de indivizi cu batistuțe de la PNL au lacrimi în ochi și sufletul zdrobit - și, atenție, tone de materiale de proastă calitate din China, spălate de către Unifarm sub blânda și complicea formă de furt pe care a gândit-o PNL. S-au scurs, atenție, tone, tone de echipamente cumpărate cu milioane de euro de Unifarm către Republica Moldova, ca donație, pentru ca să se spele bani, niște indivizi fără scrupule. Clanuri care sunt în spate, atenție, la interesele PNL.” - a spus deputatul USR Ungureanu.

Mai mult, parlamentarul USR i-a avertizat pe liberali că i-a reclamat la DNA și că, într-o lună de zile, o să facă ”recensământul” managerilor numiți pe criterii politice de către PNL.

”Eu vă spun așa, domnilor de la PNL. Zilele acestea am dus la DNA, locul acela drag, unde îi trimiteați voi pe pesediști, am trimis mai mulți peneliști la DNA, ca să vedem acolo cât de complice este această guvernare care s-a vrut în antiteză cu PSD, model de corectitudine și o să facem într-o lună de zile recensământul managerilor numiți de voi sub pretextul pandemiei Covid doar ca să vă mufați la banul public, exact ca pesediștii pe care i-ați înlocuit din funcții. Să vă fie rușine, și vă spun: dincolo de vorbe vin faptele, vin cifrele și vin dosarele penale pentru voi.” - a mai acuzat Ungureanu.

În replică, deputatul PNL Florin Roman i-a acuzat pe cei din USR că fac trafic de influență pe lângă miniștrii cabinetului Orban și a dat chiar și niște exemple concrete:

”Sper să devină și el client al Direcției Naționale Anticorupție, pentru că oamenii noi cu năravuri vechi trebuie să dea socoteală și să știe că atunci când te duci la un ministru să faci trafic de influență pentru a numi oameni în Consiliul de Administrație, de exemplu la Spitalul Cluj. Sau când te duci să faci trafic de influență pe lângă miniștrii pe care-i așteptți să iasă de la Ora Guvernului, ca să te duci să soliciți și să faci un trafic de influență pe transplant ...nu-mi vorbiți mie de golănie!

Eu mi-am dorit asta, am și spus, ca DNA-ul să lucreze pentru toți. Și nu vă mai dați că sunteți imaculați, că nu sunteți. Și cu timpul vom vedea, pentru că noi chiar credem că procurorii trebuie să-li facă treaba.” - a declarat liberalul Florin Roman.