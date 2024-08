Purtătorul de cuvânt al PNL, despre cartea lui Nicolae Ciucă, promovată cu 2 milioane de euro: ”Hai să nu exagerăm!”

Stroe a explicat că panourile stradale închiriate de partid nu au fost folosite doar pentru promovarea cărţii lui Ciucă, ci şi pentru alte acţiuni de transmitere a unor mesaje politice.

”Vorbim de un om de care ne legăm toate speranţele în perspectiva anului electoral 2024, un om pe care îl considerăm potrivit a conduce această ţară din funcţia de preşedinte, e absolut normal să existe o campanie de susţinere şi de promovare”, a afirmat reprezentantul PNL, potrivit News.ro.

”Hai să nu exagerăm! Am explicat de fiecare dată că închirierea acelor panouri s-a făcut pe parcursul întregului an, pentru mai multe campanii electorale, nu doar pentru promovarea acelui... Au fost folosite şi la Congresul Partidului Popular European de la Bucureşti, s-au folosit şi la momentul în care am celebrat ziua partidului, sunt activităţi şi acţiuni de promovare absolut normală a oricărui partid politic. De altfel, liberalii nu sunt singurii care promovează prin panotaj stradal anumite mesaje politice toate partidele fac acest lucru”, a spus, luni, purtătorul de cuvânt al PNL.

Acesta a confirmat că două dintre cele patru milioane de euro plătite de PNL pentru acest tip de promovare au fost plătite pentru promovarea cărţii preşedintelui Nicolae Ciucă, ”Un ostaş în slujba ţării”.

Întrebat dacă această campanie de promovare a fost purtată de PNL sau de persoana fizică Nicolae Ciucă, Stroe a replicat: ”Păi dacă Partidul Naţional Liberal v-a răspuns la această solicitare, în mod evident că de PNL”.

Totodată, întrebat dacă nu i se pare ipocrit ca o carte să fie promovată cu milioane de euro, iar apoi partidul să anunţe că banii obţinuţi din vânzări să fie donaţi, Stroe a răspuns:

”Promovarea unui partid politic, a ideilor, a viziunii, a experienţelor, preşedinţilor sau structurilor de conducere este o chestiune legitimă pe care orice partid o face, indiferent sau nu că este campanie electorală”.

”Într-adevăr, în anii electorali se pune un accent mai mare pe zona asta, vizuală. Tot timpul s-a întâmplat lucrul ăsta în România şi puteţi verifica cheltuielile tuturor partidelor, că au existat indiferent să preşedinţii au editat cărţi sau au existat altfel de activităţi politice care au fost publicitate. Nu văd de ce în acest an trebuie să facem, sau în mod obligatoriu pe agenda publică, un subiect sau un caz din promovarea cărţii. Subvenţia s-a cheltuit de către partide an de an. (...) De ce mă puneţi să fac aprecieri din punct de vedere moral? V-am spus din punct de vedere legal. ”, a adăugat Ionuţ Stroe.

În momentul în care i s-a atras atenţia că nici o editură din lume nu a cheltuit o sumă atât de mare pentru promovarea unui autor, Stroe a replicat:

”Vorbim despre preşedintele partidului despre un om cu maximă vizibilitate (...) un om de care ne legăm toate speranţele în perspectiva anului electoral 2024, un om pe care îl considerăm potrivit a conduce această ţară din funcţia de preşedinte, e absolut normal să existe o campanie de susţinere şi de promovare a ideilor, a viziunii, a experienţelor, o carte autobiografică”.

