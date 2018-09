Pricopie: După 3 octombrie, nevoia de schimbare din PSD va fi şi mai clară

Agerpres

Fostul ministru PSD al Educației Remus Pricopie este de părere că, deși rezultatul ultimei ședințe CEx din PSD a arătat ca un succes zdrobitor pentru Liviu Dragnea, situația este diferită.

Pricopie subliniază în primul rând faptul că a fost nevoie de 8 ore pentru a discuta o chestiune care se putea tranşa foarte rapid - demisia sau nu a liderului partidului - cee ce, în opinia sa, ”înseamnă că există dileme serioase privind viitorul leadershipului PSD”.

Apoi, fostul ministru PSD mai arată că numărul celor care îl contestă pe Dragnea partidul pe care-l conduce este în continuă creștere. Astfel, la primul scandal serios din PSD, care a avut loc la CEx-ul din Neptun, au fost doar două voci, în timp ce vineri la București au fost 10 sau 12.

În final, Pricopie este convins că, după discuţiile din Parlamentul European din data de 3 octombrie, ”nevoia de schimbare din PSD va fi şi mai clară”.

”Cred că vineri, după CEx-ul PSD, modelul conducerii unipersonale în politica românească a devenit istorie. Dacă a fost nevoie de 8 ore pentru a discuta o chestiune care se putea tranşa foarte rapid (demisia sau nu a liderului partidului) înseamnă că există dileme serioase privind viitorul leadershipului PSD.

Scorul acestei şedinţe a fost prezentat ca un succes zdrobitor, însă o privire rece, de ansamblu, arată altceva. Acum trei săptamâni, la Neptun, existau doar două voci care contestau liderul. Vineri, au fost 10-12 plus – foarte important – aproximativ 20 de membri CEx care au evitat să-şi arate în mod explicit sprijinul faţă de actuala conducere PSD. La următoarea sedinţă am putea asista la o confirmare a faptului că resursele de credibilitate politică ale domnului Liviu DRAGNEA s-au epuizat şi în interiorul partidului, nu numai în exterior - unde este cotat cu sub 4% încredere.

În opinia mea, toate aceste frământări ale celui mai mare partid politic din România sunt benefice pentru democraţie şi participarea la decizia politică. Partidele politice responsabile – şi cu atât mai mult cele care au responsabilitatea guvernării – trebuie să accepte schimbările interne în beneficiul societăţii.

Cred, de asemenea, că după discuţiile din Parlamentul European din data de 3 octombrie, nevoia de schimbare din PSD va fi şi mai clară.” - a scris pe Facebook fostul ministru PSD Remus Pricopie.

