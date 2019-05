Iohannis în Piaţa Victoriei. "Dacă pierdem independenţa justiţiei, pierdem tot"

Şeful statului ţine un discurs sâmbătă, la sfârşitul mitingului PNL.

Principalele declaraţii ale preşedintelui:



- e absolut necesar să mergem la vot

- am adus Europa în România, fiindcă înainte am adus România în Europa

- România este Europa şi Europa este România. Toţi vrem să fim europeni

-în Europa nu contează PSD, fiindcă au dovedit că nu sunt în stare de nimic. Au venit la guvernare cu promisiuni, PSD a făcut mari promisiuni, ne-a promis marea cu sarea. Acum când mandatul lor se apropie de sfârşit putem să vedem ce s-a întâmplat. Şi îi întreb pe PSD-işti: unde sunt spitalele promise? Zero. Unde sunt autostrăzile promise? Zero. Unde e bunăstarea promisă? Zero

- PSD vrea să îngenuncheze justiţia, la asta a lucrat şi la asta lucrează

- odată ce pierdem independenţa justiţiei, pierdem tot. Noi toţi vom plăti pentru această guvernare PSD eşuată

Administraţia Prezidenţială a anunţat participarea preşedintelui la evenimentul de prezentare a candidaților Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare, organizat sâmbătă în Piaţa Victoriei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!