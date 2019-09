Ponta: Votăm moțiunea la vedere. Acest caraghioslâc trebuie să înceteze

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, spune că toţi parlamentarii partidului au semnat moţiunea de cenzură şi o vor vota la vedere.

„Nu doar că am semnat moţiunea de cenzură şi eu şi toţi cei de la Pro România, o votăm la vedere. O să încerc şi alţi foşti colegi de la PSD că acest caraghioslâc şi această bătaie de joc trebuie să înceteze”, a afirmat Ponta, citat de News.ro.

El a mai spus că din partea Vioricăi Dăncilă se fac oferte din ce în ce mai mari pentru diverşi parlamentari.

„Am vorbit cu mai mulţi colegi parlamentari care încă sunt în grupul PSD. Suntem ca în anul 2012 la acea moţiune, lucrurile sunt destul de strânse. Din partea doamnei Dăncilă se fac oferte din ce în ce mai mari pentru diverşi parlamentari, le angajează soţiile, le pun familiile în funcţii, le dau bani. Va fi o bătălie, important e să dăm această bătălie şi important este ca această evacuare fortaţă a doamnei Dăncilă de la Palatul Victoria să se facă cât mai repede pentru că fiecare zi înseamnă o notă de plată mult mai mare”, a explicat Victor Ponta.

Liderul Pro România a mai afirmat că trebuie votată cât mai repede moţiunea de cenzură şi găsită o soluţie pentru un nou guvern.

„Nu e o problemă de calendar, e o problemă că am tot crezut şi am tot sperat, nu doamna Dăncilă, dar cei din jurul ei, să îi spună: ”doamnă, Viorica, nu se poate să laşi ţara fără miniştrii şi să pleci cu restul miniştrilor şi curtea ta de oameni în America. Vino în Parlament, încearcă, negociază, discută, cere un vot, nu îl obţii, asta e, laşi un alt govern”. Nu am crezut în această iresponsabilitate a oamenilor din jurul doamnei Dăncilă. De la doamna Dăncilă nu am nicio aşteptare, pentru că nu trebuie să avem aşteptări de la ea. Sunt convins că trebuie să votăm cât mai repede moţiunea de cenzură şi să găsim o soluţie pentru un nou guvern cât mai repede”, a declarat Ponta.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anunțat că a reuşit să strângă peste 233 de semnături din partea parlamentarilor pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, acesta fiind numărul de voturi care ar putea duce la căderea Guvernului.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!