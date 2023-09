Ce spun cei doi membri AUR acuzați de o fată de 17 că au violat-o la școala de vară a formațiunii. „Nu își aduce aminte”

Marți, tânăra care susține că ar fi fost violață de doi membri AUR a fost consiliată de psihologul Direcției pentru Protecția Copilului.

Între timp, oamenii legii asteaptă și certificatul medico-legal care va stabili dacă fata a fost agresată sexual.

Mai mulți tineri simpatizanți și membri AUR au ajuns, marți, la sediul poliției din Ialomița, unde au fost audiați.

Polițiștii încearcă să refacă evenimentele din noaptea în care adolescenta, în vârstă de 17 ani, spune că a fost violată. Ei vor să afle unde se afla fiecare dintre martori și suspecți atunci când ar fi avut loc agresiunea.

Pentru aceasta sunt vizionate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului unde a avut loc petrecerea.

Audiați au fost și cei doi bărbați pe care tânăra i-a indicat ca fiind cei care au avut relații sexuale forțate cu ea. Aceștia susțin că nu o cunosc și că nu ar fi petrecut noaptea alături de fată. Doar au condus-o acasă.

George Negară, membru AUR: „Eu am luat-o. Trimisă de maică-sa cu altcineva din partidul ăsta, nu știu pe răspunderea dumnealui, pe răspunderea cui a fost. Noi am preluat-o de la tribunalul Slobozia, din fața Tribunalului, și am dus-o cu mașina la Constanța”.

Soția acestuia consideră că acuzațiile sunt nefondate.

Ana Maria Negară, soția lui George Negară: „El mi-a povestit că nu are nicio legătură cu fata asta și nici nu a avut. El acolo decât a dus-o cu băiatul ăsta care candidează de primar, a dus-o, organizația s-a ocupat de ea. Fata asta a fost acum picată așa, doar că a rugat organizația "mă veniți de la Slobozia luați-o și pe asta la Constanța". De fapt și de drept ei știau că e mai mare, nu li s-a spus că e minoră”.

Nici celălalt membru AUR vizat de anchetă nu știe nimic despre subiect.

Valentin Ghinea, membru AUR: „Nu își aduce aminte nimic, nu știe dacă ar fi fost violată, că nu știu ce, spunând că a avut dureri în zona intimă, asta întâmplându-se a doua zi după ce am lăsat-o acasă”.

Cei doi au susținut că știau că adolescenta are 20 de ani. Victima a intrat într-un program de consiliere psihologică.

Reprezentanții partidului AUR au transmis că în acest caz colaborează cu poliția și că au pus la dispoziția autorităților o listă cu toți participanții la școala de vară a formațiunii.

Până în prezent, procurorii nu au primit certificatul medico-legal care să ateste faptul că fata a fost violată. Ca urmare, aceștia continuă cercetările în dosarul deschis in rem, pentru viol.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 19-09-2023 17:19