Parlamentarii noștri încă nu s-au obișnuit cu tehnologia. Ei preferă să-și ia salariul de la casierie în plic

21 de senatori și 38 de deputați primesc, lunar, peste 10.000 de lei bani gheață lăsați, deseori, la vedere, în timpul ședințelor.

Reporter: Cash sau pe card?

Nicu Niță, deputat PSD: „Cash”.

Reporter: De ce?

Nicu Niță, deputat PSD: „Datorită faptului că-mi vine mult mai ușor”.

Aproape 10% dintre parlamentari își ridică salariile de la casierie, ca pe vremuri.

Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților: „Nu poți să institui obligația”.

Așa că, nu e de mirare că, în Parlament, sunt vânturați mulți bani, chiar dacă unii încearcă să-și facă pe ascuns socotelile. În timpul votului de învestire al noului Guvern, doi parlamentari PSD piteau sub masă multe bancnote de sute de lei.

Eugen Bejinariu, deputat PSD: „Nu număram niciun ban. M-a rugat colegul meu să-i dau 20 de lei, ca să plătească nu știu ce sandviș”.

Tot pentru mâncare are bani la el și un alt coleg de partid.

Ilie Toma, deputat PSD: „Pot să vă spun și câți bani am în portofel. Mai am 50 de lei. De azi dimineață. Am mâncat de 30 de lei”.

40% dintre români nu au conturi bancare și nici card, iar parlamentarii care folosesc plățile electronice, spun că aceasta este dovada educației financiare care lipsește.

Diana Stoica, deputat USR: „Card. Îmi e mai ușor. Probabil, mai de modă veche”.

Florin Roman, deputat PNL: „În general, m-am obișnuit să fac plățile online. Mi-am pierdut portofelul de vreo două ori și de atunci obișnuiesc să port cardul la mine. Nu”.

George Tuță, deputat PNL: „Nu pot să-i judec în niciun fel pe colegii mei. Dorința mea e de a avea cât mai mulți oameni cu educație financiară sănătoasă”.

Însuși premierul Marcel Ciolacu a stârnit discuții când, în 2021, în timp ce își scotea ochelarii din buzunar, a lăsat la vedere două bancnote de 200 de lei.

Sumele pe care le încasează lunar parlamentarii sunt destul de mari. Indemnizațiile nete pornesc de la 11.000 de lei, în cazul celor care nu au funcții de conducere.

Ca să își plătească angajații, chiria și consumabilele pentru birourile parlamentare, mai primesc încă 35.500 de lei, bani din care sunt obligați să justifice cu documente numai jumătate.

În plus, aleșii care nu sunt din București, au și diurne, bani pentru carburant și transport gratuit între colegiul din care provin și capitală.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 30-07-2023 19:32