Oprișan, după ce a fost huiduit de PSD: ”Cred şi mai mult că e nevoie de schimbare”

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, afirmă că nu a fost surprins de reacţia colegilor de partid care l-au huiduit la congres, dar l-a întristat.

Oprişan susţine că toţi social-democraţii au decontat ”greşelile şi orgoliile” unora dintre membrii de partid, iar ”restabilirea seriozităţii, a maturităţii şi a echilibrului sunt obligatorii”.

Marian Oprişan a postat pe Facebook un text ca reacţie a faptului că a fost huiduit la congres de colegii săi şi nu a mai vorbit pe scenă aşa cum intenţiona.

”Nu pot să spun că m-a surprins, dar m-a întristat. O tristeţe care mi-a făcut mult mai evident însă de ce am fost penalizaţi de români la ultimele alegeri. Nu ne-a costat doar mesajul, ci şi atitudinea. Am decontat cu toţii greşelile şi orgoliile unora dintre membrii PSD, am primit etichete pentru gravele încălcări ale legii sau ale bunului-simţ, am fost atacaţi şi desconsideraţi pentru că am fi toţi la fel. Nu suntem toţi la fel. Dar majoritatea celor care au rămas aici, crezând în continuare în acest partid pe care l-am văzut traversând vremuri şi vremuri, sunt din ce în ce mai asemănători în viziune şi răspuns. Suntem din ce în ce mai hotărâţi să nu mai permitem rabaturi de la minimele principii ale moralităţii şi decenţei!”, a scris Oprişan pe Facebook.

Acesta susţine că social-democraţii au conştientizat aceste lucruri.

”De ieri cred şi mai mult că e nevoie de schimbare. Pentru colegii de partid, pentru membrii noştri din toată ţara, pentru români şi pentru viitorul nostru, al tuturor, o să fiu parte activă a acestei schimbări. Restabilirea seriozităţii, a maturităţii şi a echilibrului sunt obligatorii- în discurs, în comportament şi în acţiuni. Pentru că derapajele de la aceste principii - fie ele în partid, pe scena politică, în societate sau pe stradă - ne costă scump şi ne ţin pe loc!”, a scris Oprişan, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a fost huiduit la congresul PSD când dorea să ţină un discurs. El a urcat pe scenă, iar în momentul când a văzut că fluierăturile nu încetează, a renunţat să mai vorbească şi a revenit în sală.