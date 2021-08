O grupare din USR-PLUS a lansat platforma ”Împreună” și are candidat la președinția partidului

Facebook.com

O grupare din USR-PLUS a lansat platforma ”Împreună” și a anunțat candidatul la președinția partidului.

Astfel, Platforma Împreună USR PLUS a transmis că îl va susţine pe senatorul Irineu Darău la preşedinţia partidului.

"Noi - platforma Împreună USR PLUS - suntem o echipă care va candida pentru Biroul Naţional al partidului. În aceeaşi măsură, mai există o competiţie pentru preşedinţia partidului. Ne-am gândit foarte bine ce candidat o să susţinem. Până la momentul la care am luat decizia să candidăm împreună, s-au anunţat trei candidaturi. Am analizat cele trei candidaturi şi am hotărât să nu avem un candidat propriu, ci să îl susţinem pe candidatul independent Irineu Darău. El reprezintă cel mai bine principiile, valorile platformei noastre, considerăm că este cel mai bun candidat la preşedinţia partidului", a precizat deputatul Mihai Poliţeanu, marţi, în cadrul evenimentului de lansare a platformei, potrivit Agerpres.

Prezent la eveniment, Irineu Darău a salutat lansarea unei "adevărate şi consistente" a treia căi în interiorul USR PLUS pentru Biroul Naţional.

"Şi eu susţin, dintre toate listele competitoare, lista Împreună USR PLUS, pentru că între platforma mea, între idealurile mele şi idealurile acestei echipe am găsit nişte puncte comune foarte importante. Cu toţii credem în democraţia internă, prin reguli şi instituţii robuste, care să asigure evoluţia noastră pe termen lung. Vrem să ne reunim în jurul valorilor, să fim un partid unit, cu toţi membrii, indiferent de provenienţa lor, indiferent că vin din USR sau din PLUS", a spus el.

La evenimentul de lansare, care a avut loc în Piaţa Victoriei, au fost prezenţi: europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, deputatul Cătălin Teniţă, primarul Municipiului Braşov, Allen Coliban, viceprimarul Municipiului Braşov, Flavia Boghiu, coordonatorul Regiunii Centru USR Tineret, Ilinca Ghiza, consilierul local USR PLUS Sector 2 Adrian Albu.

Platforma Împreună USR PLUS se anunţă a fi un proiect de "reîntoarcere la valorile de baza ale USR PLUS", de implicare a membrilor în deciziile de la toate nivelurile partidului, de reducere "semnificativă a arbitrariului şi abuzului, a lipsei de predictibilitate şi de consultare internă în deciziile partidului".

Potrivit programului politic, Platforma Împreună nu este "expresia unei tabere polarizate, care adaugă falii în partid şi care să vrea să acapareze puterea în partid pentru un grup închis şi netransparent".

Senatorul USR Irineu Darău şi-a anunţat, pe 5 august, candidatura la preşedinţia USR PLUS, menţionând că este convins că, dacă Dan Barna va fi preşedinte al formaţiunii încă patru ani şi virtual candidat la prezidenţiale, şansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte puţine.