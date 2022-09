O fostă senatoare AUR, supărată că nu are birou, lucrează din restaurant: ”Sigur că trebuie să consum, din bun-simț”

Senatoarea se numește Aelenei Evdochia și spune că, deși poate să lucreze în orice condiții - chiar și în parc - își dorește foarte mult un birou de parlamentar.

Până când va obține unul, ea lucrează pe holurile Parlamentului.

”Sunt senator Aelenei Evdochia, senator neafiliat, am făcut parte din grupul parlamentar AUR, am demisionat din partid efectiv și am ieșit din grupul respectiv, iar acum ce îmi doresc foarte mult e să am și eu un birou de senator. Văd că în palatul acesta, în Casa Poporului, la fiecare etaj, funcționează 1-2 restaurante, birturi, cum să le spun? Eu mă gândesc că poate am cerut la Secretariatul General să mi se dea și mie un birou. Eu mă descurc foarte bine. Eu pot să lucrez și în parc, eu pot să lucrez pe o băncuță, dar totuși am zis să dau importanță poziției mele, că sunt totuși un demnitar al țării acesteia și chiar vreau să îmi desfășor activitatea potrivit funcției pe care o dețin. Nu am birou. Am lucrat o zi la garderobă, unde era un scaun și m-am așezat. V-am spus, pot să lucrez în orice condiții.” - a declarat senatoarea pentru Știrile Pro TV.

Senatoarea, obligată moral să ”consume” când lucrează la restaurant

Iar atunci când ocupă o masă la unul dintre bufetele Parlamentului, ca să lucreze la proiecte de legi și alte inițiative, senatoarea spune că și ”consumă”, însă din ”bun-simț”.

Senator Aelenei Evdochia: ”Am mai lucrat la restaurantul de alături, unde au niște măsuțe bune, am întrebat, spațiul este închiriat de către restaurantul respectiv, o să văd dacă pot închiria și eu un spațiu.”

Reporter: Consumați în timp ce ...

Senator Aelenei Evdochia: ”Sigur că trebuie să consum, din bun-simț, de îndată ce oamenii plătesc acolo chirie.”

Senatoarea așteaptă iarna .. cu înfrigurare

Senatoarea își face deja griji pentru perioada de iarnă care va veni, când holurile Palatului Parlamentului vor fi foarte friguroase.

Planul ei este să-și aducă o ... ”păturică”.

Reporter: La iarnă când o să fie foarte frig pe holurile așa, ce o să faceți?

Senator Aelenei Evdochia: ”Păi la asta mă gândesc și eu, o să mă îmbrac mai gros, o să-mi aduc o păturică pe care mi-o pun pe picioare și o să stau și eu. Probabil .... nici în cabinete nu vă imaginați că este cald? Da, da, o să rezistăm și la iarnă. Poate se rezolvă până la iarnă, poate îmi găsesc undeva. Nu știu, nu știu ce o să fac. Deocamdată nu mă simt foarte confortabil, dar nu mă plâng, pot să-mi desfășor activitatea”.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 28-09-2022 17:50