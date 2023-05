Nicolae Ciucă nu mai demisionează din funcția de premier. Rotativa guvernamentală se amână

Rotativa guvernamentală se amână din cauza grevei din educație, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, premierul României: „Am preluat mandatul de prim-ministru într-o situație similară cu cea de acum, în care nu erau problemele rezolvate și am putut atunci să găsim soluții pentru ceea ce a însemant criza sanitară, din energie, a urmat apoi conflictul din Ucraina. Am reușit să depășim aceste crize succesive. Am trecut prin toate acestea asumându-ne cu responsabilitate și identificând soluții pentru toate problemele.

Guvernul pe care îl conduc și este un Guvern care are o susținere politică și parlamentară consolidată. Am cazut cu toții de acord că singura șansă pentru noi să depășim aceste probleme este să consolidăm o coaliție politică stabilă, ceea ce am și realizat. (...)

Am stabilit la nivel politic la jumătatea perioadei de la înființarea coaliției - adică la un an și jumătate din noiembrie 2021 - că trebuie să facem în așa fel încât să continuăm să asigurăm coerența, și la jumătate să îmi depun mandatul și el să fie preluat de Marcel Ciolacu.

Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condițiile în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că așa cum până acum am găsit soluții, nu am dat înapoi din fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut în coaliție am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem acest dialog, să găsim soluții pentru problemele cadrelor didactice și să facem așa fel încât împreună cu dumenealor să găsim soluții, dar nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Sunt probleme acumulate în 30 de ani”.

Premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și vicepremierului Kelemen Hunor au susținut, vineri, declarații de presă la Palatul Victoria.

Deși Nicolae Ciucă a anunțat în repetate rânduri că își va depune demisia din funcția de premier, președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, că graba nu ar trebui să fie atât de mare. Prezent la Sibiu, șeful statului a anunțat o schimbare de calendar în ceea ce privește instalarea unui nou cabinet. Nicolae Ciucă anunțase deja că-şi depune mandatul.

Vineri însă liderii coaliției s-au reunit la sediul Guvernului și au anunțat că rotativa guvernamentală se amână și că premierul Nicolae Ciucă rămâne în funcție.





