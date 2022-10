Ministrul Muncii: Putem crește pensiile cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie. Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei

El susţine că cifrele luate în calcul de PSD din mai multe surse oficiale arată că nu există ”niciun fel de probleme” pentru a asigura bugetul pentru creşterea pensiilor începând din anul următor.

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar. Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a afirmat ministrul Muncii într-o intervenţie telefonică, vineri seară, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

Budăi a respins ideea conform căreia majorarea pensiilor ar urma a fi făcută în două etape.

”Majorarea bugetară va fi începând cu 1 ianuarie cel puţin 10% şi nu va fi nicio majorare în două etape”, a mai explicat Budăi.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 15-10-2022 07:12