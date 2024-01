Ministrul Cercetării, despre breşa de securitate la site-ul Camerei Deputaţilor: ”Este responsabilitatea direct a Camerei”

”Noi suntem într-un stadiu în care faţă de anul 2023, 2022, în fiecare an avem o creştere cu 10-12% a atacurilor cibernetice la adresa companiilor şi instituţiilor publice din România. Avem o medie zilnică de aproximativ 25.000 – 50.000 plus minus şi ce e important este că şi în cazul instituţiilor publice avem undeva la 200-250 de atacuri pe zi, în medie”, a spus social-democratul, potrivit News.ro.

”Este responsabilitatea direct a Camerei Deputaţilor. E foarte important să ştie toată lumea că, în momentul de faţă, avem pe rol mai multe modificări legislative la legea securităţii cibernetice, pentru a înăspri cât se poate de mult această legislaţie, pentru a proteja cât mai mult oamenii. Şi un alt element foarte important, odată cu realizarea infrastructurii de cloud guvernamental, vom avea una dintre cele mai bune infrastructurii de securitate cibernetică din lume, până la finalul anului 2024. Asta vorbim despre ceea ce facem astăzi acum.

Sunt date care se colectează, în momentul de faţă. Vorbim de date trunchiate, vorbim de date finale atunci când va fi terminată toată ancheta tehnică la nivelul Camerei Deputaţilor. În clipa în care am raportul tehnic final vin şi vă prezint aceste date, atât eu, cât şi instituţiile abilitate, pentru că este prematur. Încă se lucrează la această analiză asupra efectelor şi rezultatelor acestui incident cibernetic la adresa Camerei Deputaţilor”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a mai spus că în medie, zilnic sunt 200-250 de atacuri cibernetice la instituţiile publice.

„Ce e foarte important, este că România are instituţii foarte bine pregătite în materie de securitate cibernetică. Noi suntem într-un stadiu în care faţă de anul 2023, 2022, în fiecare an avem o creştere cu 10-12% a atacurilor cibernetice la adresa companiilor şi instituţiilor publice din România. Avem o medie zilnică de aproximativ 25.000 – 50.000 plus minus şi ce e important este că şi în cazul instituţiilor publice avem undeva la 200-250 de atacuri pe zi, în medie”, a completat ministrul Cercetării.

O breşă de securitate a avut loc marţi, pe site-ul Camerei Deputaţilor, iar Secretariatul General al forului legislativ a anunţat că, în acest moment, nu există nicio solicitare de răscumpărare a datelor şi că se redactează o plângere la DIICOT. Instituţia precizează că majoritatea datelor la care se face referire sunt date prezentate pe site sau care pot fi făcute publice ca urmare a unei solicitări pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la date de interes public.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a fost notificat despre breşa de securitate pe site-ul Camera Deputaţilor, a declarat Mihai Rotariu, coordonatorul Direcţiei Comunicare, Marketing şi Media al DNSC. Instituţia colaborează, în acest moment, cu alte autorităţi cu competenţe în domeniul securităţii cibernetice la investigarea incidentului.

