Marcel Ciolacu: Cred că impozitarea muncii trebuie să scadă la veniturile mici şi medii, mai ales la tineri până în 26 de ani

Marcel Ciolacu a fost prezent, luni, la summitului Autorităţilor Publice Municipale din România.

„Cred că impozitarea muncii trebuie să scadă la veniturile mici şi medii, mai ales la tineri până în 26 de ani. Acolo este impactul cel mai mare în ceea ce priveşte şomajul. Cu adevărat trebuie această discuţie avută după această faimoasă campanie electorală. Noi am ajuns la 5.400 pe brut să fie această reducere din impozitul pe venit. Eu aş merge mai departe, aş merge ca această reducere să fie pe cheltuieli astfel încât în sănătate toată lumea să aibă acces egal, la educaţie să aibă toată lumea acces egal, plus că vei dezvolta anumite servicii unde România este încă restantă. Este un plan de ţară care trebuie să fie integrat, nu este un plan al unui guvern sau al unui preşedinte, el trebuie să fie integrat cu toţi jucătorii şi cu toţi beneficiari, fiindcă eu sunt ferm convins că politic, administrativ vom avea capacitatea de a ne aşeza cu toţii la masă şi într-un termen foarte scurt, am şi zis după 7 ianuarie ca să definitivăm acest plan urmând pe urmă totuşi să ne recuplăm la români”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a mai anunţat că este nevoie de o reformă administrativă în România.

„Avem în acest moment o provocare cu legea salarizării şi cu reforma fiscală Acei oameni pe bună dreptate, au spus ”Domnule, încercaţi să echilibraţi cheltuielile, vă dăm o anvelopă nu mai mică decât anul acesta şi să vă încadraţi în acea anvelopă. Vreţi iarăşi să zburdaţi? Ajungeţi la un deficit de 5% şi mai stăm de vorbă”. Lucrurile între timp au devenit sustenabile.E un lucru cât se poate de normal, nu înseamnă că dai afară de cineva, dar cu adevărat trebuie o reformă administrativă. Şi mi-asum perfect ceea ce spun. Nu se poate continua să funcţioneze o şcoală cu cinci elevi”, a transmis Marcel Ciolacu.

