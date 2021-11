Mai mulți miniștri ai cabinetului Ciucă și-au preluat mandatele. Sorin Grindeanu a venit cu planuri mari

Mai multi miniștri ai cabinetului Ciucă și-au preluat vineri mandatele și birourile. La Familie, portofoliu nou creat, Gabriela Firea și-a inceput activitatea într-un spațiu provizoriu, pana va fi gata sediul ministerului său.

Premierul a plecat de la Apărare, explicând că ministerul a fost a doua sa familie, iar înlocuitorul său, Vasile Dîncu, spune că predarea de mandat i-a emoționat pe militarii prezenți.

În prima zi de mandat, premierul Nicolae Ciucă a participat la ceremonia de învestire a lui Vasile Dîncu, cel care îi ia locul la Apărare.

„Vine un moment în care trebuie să te despărți, astăzi mă despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine”, a declarat noul prim-ministru.

„M-am uitat pe fețele dumneavoastră în timp ce vorbea domnul general Ciucă și am văzut emoție, am văzut ochi umezi. Am simțit și în vocea unui militar un tremur”, a transmis Vasile Dîncu.

Fostul premier Florin Cîțu, până joi și ministru interimar al Fondurilor Europene, i-a predat mandatul apropiatului său Dan Vîlceanu. L-a sprijinit puternic pentru preluarea acestui portofoliu.

„O predare-primire foarte rapidă, PNRR a fost negociat, semnat, parafat, vin banii în România, prima tranșă, pe 2 decembrie”, a spus Florin Cîțu.

„Suntem gardianul PNRR. Vreau să dau un mesaj ferm, clar, nu se schimbă nimic în PNRR”, a transmis Dan Vîlceanu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit cu planuri mari. Vrea să filmeze cu dronele și să transmită imagini live de pe șantiere ca să vadă și românii cum se lucrează... sau nu.

Însă a anunțat că în acest an este posibil să avem doar 4.5 kilometri de autostradă, între Târgu Mureș și localitatea Ungheni. A anunțat și deschiderea circulației pe o bucată de șosea de numai 3 kilometri pe care a confundat-o însă cu... un pasaj.

Sorin Grindeanu: Astăzi se dă drumul la pasajul de la Mihăilești.

Reporter: Centură. Nu este pasaj, este centură.

Sorin Grindeanu: Centură.

Raluca Turcan și-a predat ministerul către doi noi miniștri: Marius Budai, la Muncă, și Gabriela Firea la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

„Exclus să crească vârsta de pensionare atât timp cât voi fi ministru, am explicat foarte clar și ne-am asumat și în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi, în România, trebuie întâi să ridicăm speranța de viață și abia apoi să ne gândim la o eventuală creștere a vârstei de pensionare”, a explicat Marius Budăi.

Cum Ministerul Familiei nu are încă un sediu, Gabriela Firea a plecat la biroul său provizoriu de la Guvern.

Cei patru lideri ai coaliției de guvernare trebuie să își împartă în zilele următoare și funcțiile de prefect și șefi de agenții. Nemulțumiți de ministerele primite, liberalii din țară fac presiuni la centru pentru a-și instala cât mai mulți oameni în funcții.

Social-democrații au avut deja discuții cu liderii din teritoriu pentru atribuirea posturilor create.