Ludovic Orban vrea ca Parlamentul României să condamne ”agresiunile Rusiei” împotriva Ucrainei

Profimedia

Deputatul Ludovic Orban a cerut, marţi, conducerii Parlamentului, convocarea unui plen comun pentru adoptarea unei declaraţii de condamnare a agresiunii Federaţiei Ruse contra Ucrainei.

"Urmare a deciziei adoptate de Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, am solicitat preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, convocarea unui plen comun al camerelor reunite pentru adoptarea unei declaraţii de condamnare a agresiunii Federaţiei Ruse contra unui stat suveran, Ucraina, contra încălcării integrităţii teritoriale şi contra gravei încălcări a dreptului internaţional săvârşite de Federaţia Rusă", a spus Orban la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că România este un stat democratic, membru al Uniunii Europene, membru al NATO, care nu poate "să ignore ceea ce s-a întâmplat şi ceea ce se întâmplă".

"Consider că Parlamentul României, care este o instituţie fundamentală a statului român, are obligaţia să adopte o declaraţie clară, limpede, de condamnare a agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. (...) Aşa-zisa recunoaştere a unor autoproclamate republici independente nu are niciun fel de legătură cu dreptul internaţional şi nu oferă niciun fel de posibilitate Rusiei de a interveni în problemele interne ale Ucrainei, pentru că aşa-zisele două republici fac parte din teritoriul naţional al unui stat suveran", a spus el.

Orban a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să convoace o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru a discuta acest subiect.

"Noi trebuie să fim implicaţi în toate eforturile comunităţii internaţionale, partenerilor noştri, în adoptarea unei soluţii care să împiedice declanşarea unui război pentru că, de fapt, ceea ce face Rusia duce practic la declanşarea unor conflicte armate care nu au niciun fel de temei, iar Rusia pur şi simplu demonstrează un comportament contrar tuturor tratatelor internaţionale şi tuturor regulilor internaţionale de care noi trebuie să ţinem cont. România nu poate să fie pasivă, este în flancul estic al NATO. (...) Trebuie să fim parte la orice decizie internaţională care se ia de aplicare a unor sancţiuni împotriva Federaţiei Ruse. De asemenea, trebuie să fim implicaţi în descurajarea în continuare a oricărei agresiuni săvârşite de Rusia împotriva unui stat suveran, fără niciun fel de temei de drept", a completat Orban.