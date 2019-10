Klaus Iohannis: „Tehnologia este şansa de modernizare a României”

„Tehnologia este şansa de modernizare a României”. Este declaraţia preşedintelui Iohannis la lansarea celui mai mare proiect de acest tip din ţara noastră.

Marile companii de IT şi Universitatea Politehnică îşi unesc forţele pentru a dezvolta acest sector, care înseamnă acum 6% din Produsul Intern Brut. Iniţiatorii îşi doresc ca până în 2025 o treime din noile locuri de muncă să fie total digitale.

În ultimii 20 de ani, peste 37.000 de specialişti IT au plecat din ţară, iar sectorul se confruntă cu o criză a forţei de muncă în acest domeniu.

”În ultimul deceniu, industria IT&C a ajuns la 6% din PIB. Valoarea actuală a pieţei autohtone de profil este de circa 4,5 miliarde de euro, iar capitalul uman include peste 140 de mii de profesionişti angajaţi în domeniu. Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condiţiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul şi mai puţin de o treime are competenţe digitale elementare, iar între zonele urbane şi cele rurale decalajele digitale se adâncesc de la an la an”, a argumentat preşedintele, adăugând că România are cea mai scăzută performanţă din Uniunea Europeană în privinţa serviciilor publice digitale, deşi au trecut două decenii de când informatizarea administraţiei a fost declarată prioritate guvernamentală.