Iohannis, la deschiderea anului şcolar: ”Menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică depinde de noi”

Agerpres

Președintele Klaus Iohannis a avertizat, luni, la începerea anului școlar, că menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de ”fiecare dintre noi”.

”Și în acest an, reînceperea anului școlar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei. Tocmai de aceea, menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea fiind esențiale.” - a spus șeful statului la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021-2022, la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, județul Prahova.

De altfel, președintele Iohannis a avertizat că ”pandemia nu s-a încheiat”.

”Este important să respectăm cu strictețe măsurile stabilite de autorități, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi nouă” - a mai declarat șeful statului.

Președintele a mulţumit profesorilor, elevilor şi părinţilor pentru eforturile depuse în continuarea procesului de educaţie în perioada crizei sanitare.