Întâlnire Klaus Iohannis - Olaf Scholz, la Bruxelles. Au discutat despre aderarea României la Schengen

"O discuţie foarte bună cu cancelarul Germaniei Olaf Scholz privind consolidarea în continuare a relaţiilor noastre bilaterale, cu accent pe cooperarea economică şi energetică, precum şi pe aderarea României la Schengen. Continuăm coordonarea în privinţa situaţiei de securitate şi modalităţile de a ajuta refugiaţii din Ucraina", a scris şeful statului pe Twitter.

Very good discussion with ???????? Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic & energy cooperation, as well as on ???????? Romania's accession to the Schengen. We continue the coordination on security situation & on ways to help ???????? refugees. pic.twitter.com/s9EuRIJpiR