Ilie Bolojan a amintit, joi seară, după şedinţa de Guvern, că legea salarizării unice în sectorul bugetar este un angajament în PNRR şi se află în responsabilitatea Ministerului Muncii.

”Sunt convins că se lucrează la simularea şi la pregătirea acestui pachet în aşa fel încât până în vară, când trebuie să facem şi această reformă, să avem pachetul de salarizare unică. Dacă ar fi să fac nişte aprecieri legate de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, dacă vă aduceţi aminte, am mai încercat salarizări unice, dar n-au rezistat foarte mult timp pentru că în permanenţă s-a intervenit pe ele, s-au făcut tot felul de modificări şi ceea ce trebuie să facem, la modul cât se poate de serios, este să gândim un pachet de salarizare care să intre etapizat, în timp, pentru că nu poate intra de pe o zi pe alta, pentru că n-ai cum să corectezi imediat dezechilibrele care au fost acumulate în toți aceşti ani. Diferenţele de salarizare între anumite zone între ministere - unii şi-au inclus sporurile în salarii, unii şi-au adăugat sporurile peste salarii, e o situaţie foarte diversă - dar acest lucru trebuie făcut la modul serios pentru că este singura şansă pentru a reaşeza structura de cheltuieli a statului român pentru a o face corectă, echitabilă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul este de părere că viitoarea lege a salarizării unitare trebuie să aibă rolul de a atrage oameni valoroşi în sectorul public, prin acordarea de venituri cât mai bune.

Pe de altă parte, premierul a menţionat că îşi doreşte ”o gândire care să fie de natură a putea fi suportată de veniturile pe care România le încasează în această perioadă”.