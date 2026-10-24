Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj şi unul din liderii aripii conservatoare din partid îi transmite, sâmbătă, preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, că a ajuns prim-ministru prin munca tuturor PNL-iştilor, după ce acesta a declarat că degeaba au fost finanţaţi cei peste 3.000 de primari şi aleşi judeţeni, parte din PNL -, pentru că oamenii au votat la prezidenţiale cu un candidat anti-sistem, potrivit News.ro.

Tişe mai spune că PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiţii sau al unei obsesii prezidenţiale.

„Ilie Bolojan, ai ajuns prim-ministru prin munca tuturor PNL-iştilor! Declaraţia domnului Bolojan de ieri, dintr-o întâlnire publică, spune mai mult decât pare. Mintea sa este încă la alegerile prezidenţiale, devenite o obsesie politică, deşi nimic nu îl recomandă pentru o asemenea miză. Printre altele, şi în context, el spune că degeaba au fost finanţaţi cei peste 3.000 de primari şi aleşi judeţeni, parte din PNL, pentru că oamenii au votat la prezidenţiale cu un candidat anti-sistem. Adică, nici Ciolacu, nici Ciucă şi nici Crin Antonescu nu au fost aleşi de popor, în ciuda finanţărilor şi a sprijinului politic acordat primarilor”, spune Alin Tişe pe Facebook.

Preşedintele CJ Cluj arată că „de aici începe eroarea fundamentală, poziţionându-se şi el într-un “fel de anti-sistem”, prin confundarea politicii cu prezidenţialele şi uitarea meritelor partidului care te-a propulsat”.

Tișe, către Bolojan: „A-i desconsidera pe aleșii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat”

„Domnul Bolojan introduce artificial un conflict între aleşii locali, parlamentari şi alegerile prezidenţiale ignorând tocmai realitatea care l-a adus la conducerea Guvernului României. Să nu uităm: aleşii PNL au câştigat alegerile locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare şi au contribuit decisiv la obţinerea guvernării şi a funcţiei de prim-ministru de către dl. Bolojan. Primarii, preşedinţii de consilii judeţene, consilierii locali şi judeţeni sunt coloana vertebrală a partidului. Fără ei, fără organizaţii şi fără mecanismul politic al PNL, nici funcţia de prim-ministru nu ar fi fost obţinută. Iar acum, tocmai cei de la care ai plecat sunt trataţi ca o problemă?”, precizează Alin Tişe.

Potrivit liberalului, ”a-i desconsidera pe aleşii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat, iar a uita acest lucru spune multe despre caracter, loialitate şi respectul faţă de propria echipă”.

El transmite un mesaj către colegii din partid: „Dragi colegi liberali, PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiţii sau al unei obsesii prezidenţiale. PNL este partidul oamenilor care muncesc în comunităţi, care îşi asumă victorii şi înfrângeri şi care ţin partidul în viaţă între alegeri. Nu acceptaţi ca munca dumneavoastră să fie minimalizată, iar rolul dumneavoastră să fie şters din istoria succeselor partidului! Un lider adevărat îşi respectă echipa, nu o culpabilizează. Îşi recunoaşte rădăcinile, nu le taie. Iar un partid puternic nu se construieşte prin dezbinare, ci prin respect, solidaritate şi recunoaşterea meritelor fiecăruia. PNL trebuie să rămână un partid al echipei, nu al orgoliilor personale. Pentru că nimeni nu ajunge singur în vârf şi nimeni nu poate conduce durabil întorcând spatele celor care l-au ridicat!”.