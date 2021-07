Florin Cîțu: „Niciodată nu voi face compromisuri, mai ales atunci când e vorba de PSD”

Florin Cîțu susține că nu face „compromisuri” cu atât mai puțin în privința PSD, și de ceea se consideră omul potrivit să conducă liberalii.

Cu atât mai mult, afirmă premierul Florin Cîțu, care este contracandidatul actualului președinte al PNL, Ludovic Orban, niciodată nu va fi auzit în privinţa sa vreun zvon că şi-ar dori să dea jos propriul guvern.

„Nu fac compromisuri. Niciodată nu voi face compromisuri mai ales atunci când e vorba de PSD. Niciodată nu veţi auzi de mine vreun zvon vreodată că aş vrea să îmi dau jos propriul guvern. În acelaşi timp cred că e momentul să avem curajul să admitem şi să ne întrebăm de ce nu este astăzi Partidul Naţional Liberal cel mai mare partid din România. Eu vreau să facem din PNL cel mai mare partid politic din România. Despre asta sunt aceste alegeri", a afirmat Florin Cîţu.

Totodată, Florin Cîţu a spus sâmbătă, la Iași, că Partidul Naţional Liberal nu este principalul partid politic din România întrucât nu a avut curajul să îndeplinească promisiunile, relatează Agerpres.

„Nu este cel mai mare partid politic din România astăzi pentru că nu am avut curajul să facem ceea ce am promis. Şi am fost la guvernare un an de zile. Nu am avut curajul să facem reforme în administraţia publică pentru că ne era frică de un cost electoral. Nu am avut curajul să facem reforme în sistemul de pensii pentru că nu era momentul, era un cost electoral. Nu am avut curajul să facem reforma salariilor pentru bugetari tot pentru că nu era momentul şi aveam un cost electoral. Dar la alegeri, socialiştii care promit foarte mult, şi sunt campioni la aşa ceva, şi-au păstrat votul electoratului. Noi ne-am pierdut exact electoratul de dreapta, acei oameni pentru care noi existăm ca Partid Naţional Liberal, oamenii care sunt antreprenori în sectorul privat, oameni care muncesc de dimineaţa până seara să plătească taxe. Pentru asta candidez, pentru asta trebuie să mă voteze. Aducem înapoi oamenii aceştia în rândul PNL şi veţi vedea că vom deveni cel mai mare partid din România", a mai spus Florin Cîţu.