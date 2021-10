Florin Cîțu: Bunăstarea se vede la toți românii. Se vede această creştere economică peste aşteptări

Agerpres

Premierul interimar, Florin Cîţu a declarat, marţi, că o ”guvernare liberală va aduce bunăstarea pentru toţi românii”, el precizând că vede bunăstarea la toţi românii.

”Anul acesta nu am fi stabilizat economia şi nu am fi avut venituri la buget peste aşteptări, tot ceea ce facem în această iarnă, cu compensarea facturilor şi amânarea lor, plafonarea preţurilor, toate acestea înseamnă costuri pe care le susţin de la buget. Dacă nu am fi avut bani în plus la buget, dacă nu am fi avut creştere economică, toate acestea s-ar fi văzut într-un deficit bugetar mai mare. Nu se văd acolo, înseamnă că avem mai mulţi bani de împărţit şi aceştia îi vor ajuta pe români acolo unde au nevoie. Acolo se vede această creştere economică peste aşteptări”, a spus Cîţu, potrivit News.ro.

Întrebat cum se vede la el această bunăstare, Florin Cîţu a răspuns: ”Se vede la toţi românii, este important pentru români să se vadă”.