Fiul cel mic al lui Adrian Năstase, numit consilier onorific al vicepremierului Mihai Fifor

Fiul cel mic al fostului lider PSD Adrian Năstase, Mihnea Daniel Năstase, a fost numit consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice Mihai Fifor.

Conform deciziei premierului Viorica Dăncilă publicată joi seară în Monitorul Oficial, numirea lui Mihnea Năstase a fost făcută „având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României formulată prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019”, scrie News.ro.

”Se acordă domnului Mihnea-Daniel Năstase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Activitatea domnului Mihnea-Daniel Năstase este neremunerată”, se arată în hotărârea de numire publicată în Monitorul Oficial.

Conform datelor de pe contul său de Facebook, Mihnea Năstase a absolvit The London School of Economics and Political Science.

În ianuarie 2018, când Viorica Dăncilă a fost desemnată premier, Mihnea Năstase scria pe Facebook: ”În funcţia de prim-ministru al României, a fost desemnată o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen. Am avut onoarea de a lucra cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă în Parlamentul European. Îmi amintesc evenimentul pe care l-a organizat de ziua iei româneşti – eveniment care a atras foarte mulţi străini – şi care a lăsat o impresie mai mult decât plăcută în rândul tuturor participanţilor. Ştiu, de asemenea, că doamna Dăncilă a reuşit, în calitate de şefă a delegaţiei române S&D din Parlamentul European, să aducă multe beneficii României în negocierile dure de la Bruxelles”.

