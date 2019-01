Firea, atac la Guvern: ”Dacă economia duduie, de ce trebuie să tăiem de la dezvoltare?”

Agerpres

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat posibila diminuare a bugetului Primăriei Municipiului București, prin proiectul legii bugetului de stat pe 2019.

Firea spune că nu a văzut încă datele acestui proiect de lege, însă susține că a auzit ”pe surse” că Bucureștiul ar putea avea mai puțini bani decât anul trecut.

Edilul spune că, dacă această informație se va confirma, va fi ”dramatic”, deoarece Bucureștiul are nevoie de multe servicii publice, care nu pot fi întrerupte. De asemenea, Firea spune că nu înțelege de ce s-ar apela la o astfel de diminuare a bugetului Capitalei, din moment ce economia României ”duduie”, așa cum afirmă guvernanții.

”Din ceea ce am văzut pe surse, pentru că nu am avut acces la datele reale ale proiectului de buget, la fel, se vorbește despre diminuare, ceea ce ar fi dramatic. Sunt serviciile publice care reprezintă practic securitatea cetățenilor, aici sunt toate instituțiile oficiale, noi nu putem să întrerupem transportul public în comun, livrarea energiei termice, apa caldă și căldura, cele 20 de spitale, investițiile în infrastructură.

Sunt proiecte care trebuie să meargă pe mai departe și nu pot sub nicio formă să fie oprite. Sunt convinsă că există soluții, mai ales că auzim în fiecare seară la televior că țara este pe plus, bugetul este pe plus, încasările merg foarte bine, economia duduie.

Păi dacă economia duduie, de ce trebuie să tăiem de la proiectele de dezvoltare?” - a spus Firea.

Marți, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul de buget pe 2019 va fi publicat pe site pentru consultare publică, după discuţia pe care o va avea cu reprezentanţii structurilor asociative la nivel local. El a menţionat că deficitul va fi "undeva la 2,55%".

