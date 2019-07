Fifor: Dăncilă se bate de la egal la egal cu Klaus Iohannis

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirmă că, timp de un an şi jumătate, oamenii au văzut o figură distorsionată a premierului Viorica Dăncilă.

El spune că Dăncilă este însă "un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa". "Are toate datele necesare pentru a putea intra într-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis şi vă spun că o să vedeţi un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă o să decidă să candideze", adaugă Fifor, relatează news.ro.

"Premierul României începe să se deseneze aşa cum este în realitate. Din păcate, am văzut într-un an şi jumătate o figură distorsionată. Am văzut ce a vrut preşedintele partidului nostru, la un moment dat, să se vadă: un om slab, un om manevrabil, un om care nu reuşeşte să articuleze foarte bine politica la vârf a Guvernului şi care depinde de el. Cei care o cunosc pe Viorica Dăncilă, premierul României, şi care o cunosc aşa cum este cu adevărat constată că avem în faţă un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa şi asta vă poate spune orice ministru din cabinet, şi eu am avut bucuria să fiu ministru în cabinetul Dăncilă, şi un om care nu refuză lupta niciodată şi o joacă metodic", a spus Mihai Fifor, miercuri seară, la TVR.

El a adăugat că toate proiectele politice pe care le-a pus în practică Dăcilă în ultima perioadă "au ieşit".

"Nimeni nu dădea şanse premierului României că va putea să supravieţuiască unui dezastru al partidului, aşa cum a fost în 26 mai, şi cu toate acestea suntem aici, partidul s-a înnoit la Congres, avem o echipă managerială nouă, umblăm în ţară, oamenii o apreciază pe Viorica Dăncilă cunoscând-o şi intrând în legătură cu domnia sa şi vă spun că avem în fruntea partidului un om extrem de determinat să ducă partidul într-o etapă viitoare. Are toate datele necesare pentru a putea intra într-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis şi vă spun că o să vedeţi un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă o să decidă să candideze", a spus Mihai Fifor.

El a susţinut că una dintre erorile PSD a fost legată de mesajul transmis public, în sensul în care s-a pus foarte mult accentul pe mesajele legate de justiţie.

"O altă eroare a fost aceea că ne-am închis faţă de electoratul nostru. Noi nu am mai comunciat cu oamenii noştri şi asta s-a văzut în sancţiunea pe care am primit-o de la peste un milion şi jumătate de români, electoratul nostru care nu s-a dus să voteze cu altcineva, dar nu a mai ieşit la vot", a afirmat Fifor.

Fifor a mai afirmat că în perioada campaniei electorale Viorica Dăncilă se afla în alte locuri, nu în cele în care se afla preşedintele partidului de la acea vreme şi că primul ministru "deconta valul de ură împotriva partidului".

Acesta a mai spus că nu a crezut "niciun moment” că Liviu Dragnea va fi condamnat şi că crede şi acum că "trebuia să fie altfel". El a susţinut că a fost "şocant", iar loviturile primite de PSD prin pierderea alegerilor şi condamnarea lui Liviu Dragnea au fost "năucitoare".

"Puteam să fim la pământ în momentul acela pentru că a fost un şoc în partid. Noi ne-am întâlnit chiar luni seara (după alegeri - n.r.) cu doamna prim-ministru, a ieşit mesajul de calm către partid şi de asta vă spun că este un om cu o forţă deosebită, pentru că a reuşit să calmeze partidul în câteva zile. Am putut începe în câteva zile să dăm semnalul că nu am murit, că existăm", a declarat Fifor.

Referindu-se la condamnarea lui Liviu Dragnea, el a spus că acesta "nu mai ieşea în filiale". "Dincolo de orice, Liviu Dragnea este un preşedinte iubit în PSD, dar la un moment dat nu a mai ieşit în filiale. Au început să se rărească vizitele şi partidul a resimţit asta. Ne-am desprins de baza de partid ş ne-am desprins de electori”, a spus Fifor.

Întrebat care este principala învăţătură a PSD după ultima perioadă, Fifor a spus: "Niciodată nu ne mai desprindem de oameni".