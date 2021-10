Dragnea, despre protestul din 10 august: Eram la Neptun şi beam nişte vin. Nu am înţeles de ce au fost agresaţi jandarmii

Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea a afirmat că în seara de 10 august 2018 era la Neptun şi bea vin rece împreună cu mai mulţi prieteni, iar tot ce a văzut despre acea manifestaţie şi toate datele despre eveniment le-a aflat de la televizor.

Fostul lider al PSD a fost întrebat, duminică seara, dacă a dat ordin să fie bătuţi românii pe 10 august în condiţiile în care Gabriela Firea l-a acuzat că a planificat atacul jandarmilor împotriva protestatarilor.

„Nici vorbă. Nu eram la Scroviştea în acea seară, eram la Neptun şi o spun poate să creadă oricine orice la vremea aia era cu nişte prieteni, cu soţiile, logodnicele şi beam nişte vin rece. Ce am văzut, am văzut la televizor. Nu că nu am dat ordin, nu am vorbit cu ministrul de Interne sau cu cineva din structurile ministerului sau cu cineva din Jandarmerie. Nu a ieşit Rareş Bogdan şi a zis că el ştie că eu sunt de fapt pe tunul cu apă şi de fapt dau cu apă în protestatarii? Ce a spus Gabi Firea atunci, dacă mai susţine în continuare, eu o rog să meargă la Parchet”, a afirmat Dragnea.

Chestionat dacă acţiunile respective au fost comandate, el a răspuns: “Nu ştiu dacă au fost comandate sau nu de cineva. Ceea ce ştiu despre 10 august este la fel de mult sau la fel de puţin aşa cum ştiţi dumneavoastră. Eu am văzut doar la televizor şi ce se discuta pe internet, înainte şi după acel eveniment. Eu nu am avut o asemenea informaţie. Nu îmi dădea informaţie nici SRI, nici 2,15, nici Ministerul de Interne. Nici nu le-am cerut”.

El a mai fost întrebat dacă a înţeles de ce au fost bătuţi românii în 10 august, potrivit news.ro.

„Nu. Dar nu am înţeles de ce au fost agresaţi jandarmii. De ce 99% dintre oamenii de bună credinţă care au fost acolo să protesteze, din varii motive, i-au lăsat pe cei care erau foarte bine organizaţi, din ce am văzut după aia şi din discuţiile de a doua, de a treia zi, filmuleţe, poze, cei care au început să bruscheze jandarmii, cei care au bătut-o pe acea jandarmeriţă”, a precizat Dragnea.