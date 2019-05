Dăncilă vrea să meargă la Bruxelles pentru a relua relaţiile cu Timmermans şi socialiştii

Premierul a anunţat că vrea să se întâlnească cu liderii europeni la Bruxelles.

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al Partidului Social Democrat, a anunţat că la începutul săptămânii viitoare va efectua o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai mulţi lideri europeni, între care şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

De asemenea, ea a precizat că va avea discuţii telefonice cu omologii săi din Portugalia şi Spania pentru a relua relaţiile cu socialiştii europeni.

Întrebată marţi, la finalul BPN al PSD, dacă a primit semnale din partea liderilor europeni după condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nu am semnale, nu am discutat încă cu liderii europeni. Luni o să plec la Bruxelles şi o să am o întâlnire cu liderii europeni".

De asemenea, întrebată ce se va întâmpla de acum înainte în privinţa relaţiilor cu socialiştii europeni, ea a spus: "Luni şi marţi voi merge la Bruxelles, voi discuta cu Frans Timmermans, voi discuta cu liderii europeni. Am să sun omologii mei din Portugalia, din Spania, astfel încât să putem să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni".

Despre votul din diaspora, premierul a declarat: ''Nu, nu sunt mulţumită de votul din diaspora, de ceea ce s-a întâmplat. (...) De aceea am cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiză a ceea ce s-a întâmplat, iar cei care au procedat greşit şi care au evaluat greşit trebuie să plece acasă, fie că vorbim de ambasadori sau de consuli. Am spus că din punct de vedere al ministerului s-au deschis atâtea secţii de votare câte au fost solicitate de către ambasadori sau consuli'', a spus premierul, într-o conferinţă de presă.

Viorica Dăncilă a arătat că, din punctul său de vedere, vina aparţine ambasadorilor sau consulilor.

''Buletinele de vot au fost suficiente în funcţie de solicitările ambasadorilor, respectiv consulilor. Eu consider că s-a greşit acolo. Vom vedea ce va spune această analiză pe care o vom face, iar cei care au greşit, de la primul până la ultimul, trebuie să plece acasă, pentru că, dacă nu procedăm aşa, această situaţie o vom avea şi la alte alegeri şi nu putem accepta acest lucru'', a adăugat Viorica Dăncilă.

