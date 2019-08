Dăncilă, după CEx-ul PSD: "Am hotărât continuarea guvernării PSD-ALDE". Pro România nu intră la guvernare

Viorica Dăncilă a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv Naţional al PSD, că a avut întâlniri în cadrul coaliţiei în urma cărora s-a decis continuarea guvernării PSD-ALDE și ne-cooptarea Pro România la guvernare.

"În cadrul Comitetului Executiv de astăzi am abordat mai multe puncte importante pentru PSD. Un prim aspect a făcut referire la alianţa PSD-ALDE, la continuarea guvernării. Le-am spus colegilor că am avut întâlniri în coaliţie şi am hotărât continuarea guvernării PSD-ALDE, o guvernare importantă, care mai are multe lucruri de făcut, multe proiecte de implementat pentru români şi care trebuie să asigure stabilitatea României în continuare", a precizat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă s-a discutat despre ultimatumul dat de președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, într-un comunicat înainte de CEx, prin care cerea restructurarea guvernamentală și un nou program de guvernare, Dăncilă a precizat: "Vreau să fac o precizare. PSD nu acceptă un ultimatum. Eu cred că discuțiile în cadrul unei alianțe sunt discuții aplicate, un dialog constructiv, nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Am discutat cu președintele Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare, în cadrul CEx am discutat despre remaniere. Nu avem in vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniștrirlo care nu au performat și la o ajustare a programului de guvernare, astfel încât să corespundă cerințelor populației".

Ulterior, președintele PSD a fost întrebată dacă în cadrul reuniunii Comitetului Executiv Naţional al PSD s-a discutat despre cooptarea celor de la Pro România în Guvern.

"Marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare. Noi avem o alianță puternică cu care am pornit la drum și vrem să continuăm până în 2020".

Referitor la discuțiile pe care le-a a avut cu președintele partidului Pro România, Victor Ponta, premierul a menționat: "Am avut o discuție cu Ponta despre o eventuală susținere a PSD, s-au abordat noțiuni generale, nimic punctual, pentru că nu puteam să mă angajez la nimic, până nu aveam o discuție în forul statutar al partidului. Am văzut declarațiile lui Ponta, care au nemulțumit PSD, și acestea au condus la această retincență de a coopta Pro România la guvernare".

Întrebată dacă Victor Ponta și-a exprimat clar intenția de a face parte din Guvern, în cadrul acestor discuții, Dăncilă a răspuns: "A lansat această ipoteză, de a venit la Guvernare, dar nu au fost discuții care să se finalizeze cu un protocol, cu o soluție privind venirea la Guvernare".

Președintele PSD a adăugat că Tăriceanu nu a cerut noi funcții de miniștri în Guvern, în schimbul continuării alianței. "Nu a făcut acest lucru și cred că acest lucru nu funcționează. Nu putem să cerem ceva în plus sau să condiționăm. Astfel de discuții au avut un rezultat pozitiv", a precizat premierul României.

Întrebată dacă s-a răzgândit în privința restructurării de teama unui eventual vot în Parlamentul României, Dăncilă a precizat: "Nu mi-e teamă de un eventual vot în Parlamentul României, am trecut examenului votului și la moțiunea de cenzură. Cred că prioritar acum este programul de Guvernare, modul cum îl vom ajusta, și voi veni la 1 septembrie cu ajustarea programului de guvernare, după ce îl vom discuta cu colegii din alianță, și de modul în care ne vom organiza pentru alegerile prezidențiale".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!