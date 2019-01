Dăncilă a povestit cum l-a adoptat pe fiul ei. ”Am făcut cel mai bun lucru din viaţa mea”

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă a povestit, marţi seara, cum l-a adoptat pe fiul ei şi a respins acuzaţiile potrivit cărora încheierea actelor pentru adopţie nu ar fi respectat prevederile legale.

Dăncilă a anunţat că va da în judecată publicaţia care a realizat un amplu reportaj în legătură cu familia biologică a fiului ei şi potrivit căreia ar fi neclarităţi în privinţa actelor de adopţie, relatează news.ro.

„M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această mizerie şi m-am hotărât că trebuie să vorbesc, pentru că mâine i se poate întâmpla oricui. Vă vorbesc în calitate de mamă şi nu-mi e uşor. Cred că nimeni nu merită aceste lucru, e pentru prima şi ultima dată când fac acest lucru. O să notific prin avocaţi orice publicaţie care va trata acest subiect într-un mod atât de josnic. Nu vreau să fac din asta o temă electorală, politică şi pentru mine şi familia mea e un lucru deosebit de neplăcut şi e o situaţie pe care nu credeam că o să o avem vreodată şi că se vor face acuzaţii tendenţioase, nefondate. Ce am făcut eu cu soţul meu au făcut multe familii şi nu e corect să intri cu bocancii în viaţa cuiva”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3, citată de news.ro.

Ea a anunţat că va da în judecată publicaţia, susţinând că adopţia s-a făcut legal: „Voi da în judecată publicaţia. Acest lucru nu mai e legat de jurnalism. Au fost la mama biologică. Dacă mergeau la primărie, vedeau actele“.

„Am certitudinea că am făcut cel mai bun lucru din viaţa mea şi aş face-o din nou. Nu-mi doream să înfiez un copil, aşa cum s-a acreditat. Eram pe 4 ianuarie 1990, eram inginer stagiar, eram în formarea unei cariere... În noaptea de 4 ianuarie eram de serviciu. Noaptea pe la 1-2 vorbeam cu o prietenă care era centralistă şi mi-a spus că e puţin necăjită. Mi-a spus că a vorbit cu omoloaga ei de la spital şi că o femeie a abandonat un copil şi plânge, plânge şi că va merge cu o prietenă dimineaţă să îl vadă şi dacă vreau să merg şi eu. Dimineaţă, am mers cu cele două prietene. (...) Am mers şi am văzut copilul, am văzut un ghemotoc mic, de 4 zile, care plângea foarte tare, parcă îşi striga disperarea şi faptul că el e singur când toţi ceilalţi erau cu mămicile lor. Atunci am simţit că acesta e destinul meu, că trebuie să ajut acest copil. M-am dus acasă şi am vorbit cu soţul meu, nu a fost foarte încântat prima dată. Mi-a spus: Totuşi, ai 26 de ani, eşti încă tânără, nu ştiu cum te vei descurca. Eram la început de drum, aveam un apartament care nici nu era mobilat. Am spus că îl voi iubi sau voi învăţa să îl iubesc. Am vorbit cu mama, socrii mei, erau foarte reţinuţi. Au venit prieteni şi au spus: poate copilul are probleme de sănătate, nu ştii. Am fost de neclintit şi am spus că voi înfia acest copil. În 6 ianuarie m-am internat cu el ca să învăţ să îl hrănesc. Am stat în spital cu băieţelul meu două săptămâni. Deja nu mă mai dezlipeam de cel mic. Soţul meu s-a ataşat foarte mult de el. (...) Mama mea l-a iubit enorm, l-a răsfăţat enorm”, a povestit Viorica Dăncilă.

Ea a spus că după o lună şi ceva a mers la familia biologică pentru a încheia actele: „La o lună şi ceva am mers la familie, copilul avea un certificat pe alt nume. M-am dus şi m-am întâlnit cu femeia care l-a abandonat. Ne-a mulţumit şi a spus că e liniştită. A fost foarte bucuroasă, am hotărât de atunci că nu aş vrea să ne intersectăm şi niciodată nu l-a căutat pe Victor”.

„Nu vreau să o acuz pe acea femeie. Atunci am acuzat-o, pe urmă, când am cunoscut situaţia, mi-a explicat că e într-o situaţie critică“, a precizat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a precizat că există certificatul de naştere pe numele vechi al fiului ei, iar după înfiere a fost schimbat numele.

Ea a povestit că fiul său a aflat pe la vârsta de 15 ani că a fost înfiat.

„Avea vreo 15 ani, era mai rebel şi am încercat să îi spun că trebuie să-l pedepsesc. Mi-a spus: Nu poţi să mă pedepseşti pentru că tu nu eşti mama mea. I-am explicat atunci totul şi am plâns şi eu, şi soţul meu şi el şi am promis că nu vom mai vorbi despre acest lucru”, a adăugat Viorica Dăncilă. Ea a spus că s-a oferit atunci să îl ducă să-şi vadă familia biologică, însă el nu a dorit acest lucru.

