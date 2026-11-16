Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a întrunit în şedinţă pentru a aproba planurile de măsuri sanitar-veterinare pentru controlul şi eradicarea celor două focare, scrie Agerpres.

Autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere

Principalele măsuri aprobate vizează instituirea zonelor de protecţie şi supraveghere în teritoriile afectate, identificarea şi monitorizarea animalelor receptive la rabie, precum şi vaccinarea antirabică în situaţiile prevăzute de planurile de intervenţie.

De asemenea, s-a decis restricţionarea circulaţiei libere a carnivorelor, în special a câinilor şi pisicilor, în zonele vizate şi supravegherea sanitar-veterinară a animalelor care ar fi putut intra în contact cu animalele infectate.

„O componentă importantă a măsurilor aprobate priveşte protejarea sănătăţii populaţiei. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice şi identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare, în vederea evaluării medicale şi administrării tratamentului preventiv, acolo unde este necesar", a declarat, citat într-un comunicat de presă, Vlad Grigorean.

Populaţia din cele două localităţi va fi informată cu privire la semnele clinice ale rabiei şi riscurile de transmitere.

Rabia poate fi transmisă de la animale la oameni

Persoanele care au fost muşcate, zgâriate sau au avut un posibil contact cu saliva unui animal suspect trebuie să solicite de urgenţă evaluare medicală, fără a aştepta apariţia simptomelor.

Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la om, iar prevenirea expunerii şi intervenţia medicală promptă sunt esenţiale.

Măsurile aprobate se aplică pentru o perioadă de minimum 30 de zile, urmând să fie menţinute, dacă situaţia epidemiologică o impune, până la eliminarea riscului de rabie în teritoriile afectate.