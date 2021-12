Cristian Ghinea a demisionat din conducerea USR

Agerpres

Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a anunțat, miercuri, că demisionează din conducerea USR.

Fostul ministru a transmis că demisionează din funcția de vicepreședinte și membru în Biroul Național al USR pentru a se ocupa de monitorizarea PNRR.

Ghinea a transmis un mesaj colegilor săi în care își justifica deciza.

"Dragi colegi, vă anunț prin prezenta decizia mea de a demisiona din poziția de vicepreședinte și membru în Biroul Național al USR începând cu data de 1 ianuarie 2022. Motivul imediat al acestei decizii ține de două proiecte pe care le demarez împreună cu colegii europarlamentari Dragoș Pîslaru și Vlad Botoș, proiecte de monitorizare și asistență pentru PNRR. Aceste fonduri vin din bugetul Parlamentului European, dar sunt la dispoziția europarlamentarilor, pe bază de proiecte de comunicare/cercetare/politici publice", a transmis el.

Fostul ministru a precizat că din ianuarie vor lansa platforma de monitorizare a PNRR și apoi imediat publicații și activități de asistență pentru primari/consilieri privind ce trebuie să facă pentru a beneficia de fonduri.

"Am consultat juriști și opiniile legate de o obligație statutară de a mă retrage sunt împărțite. Prefer să o fac, în spiritul deciziei noastre colective. Voi rămâne alături de USR și de echipa de management, activ și implicat, ca membru. În definitiv, de când am intrat în USR, din 5 formate de BN am fost prezent în două. Renunțarea la funcție și revenirea în postura de membru este deci mai degrabă o revenire la o normalitate", a mai spus Ghinea.

El a făcut o retrospectivă a ultimilor ani: "Sunt tare mândru de contribuțiile avute la drumul nostru comun. La extindere (de la aproape deloc la 1500 de filiale), la proiectul Fără Penali, unde Dan a condus o caravană și eu pe cealaltă, la poziționarea anti CpF, la alegerea doctrinei liberale moderne, afilierea la ALDE, cele două programe de guvernare pe care le-am coordonat. Promit să mai fac din astea. Am construit împreună forța liberală, modernizatoare care va schimba România".

"Drumul nostru e încă la început. Noi, așa cum suntem, cu bune și cu rele, suntem armata care organizează reforma. De multe ori ni s-a prorocit sfârșitul și de fiecare dată am contrazis casandrele. Sunt optimist pentru 2022 și, mai ales, pentru 2024. Dar, evident, depinde de noi toți. Pe termen scurt, voi termina de scris cartea la care lucrez împreună cu Fundația Friedrich Naumann despre liberalismul așa cum ar trebui să fie, aplicat zi de zi.

Și, obsesiv cum mă știți și tot optimist, voi face tot ce pot pentru ca PNRR să devină în realitate sutele de km de autostradă și căi ferate, miile de școli renovate, miile de laboratoare de informatică, miile de gospodării care vor avea pentru prima dată apă, cele patru mii de piste de bicicletă, zecile de mii de hectare de pădure nouă, milioanele de metri pătrați de clădiri renovate energetic la care am muncit atâta. Și zecile de reforme care pot schimba România”, a încheiat Ghinea mesajul către colegii săi.