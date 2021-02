Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi propus ambasador al României în Statele Unite

Andrei Muraru, consilier prezidențial, va fi propus ambasador al României la Washington. Informația a fost confirmată pentru Știrile PRO TV. Andrei Muraru îl va înlocui pe George Maior.

Pe 22 februarie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind rechemarea a 23 de ambasadori români, între care George Maior - ambasadorul României în Statele Unite ale Americii şi Emil Hurezeanu - ambasadorul României în Germania.

Andrei Muraru este în acest moment consilier prezidențial la Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă, funcție în care a fost numit la data de 22 decembrie 2014, conform site-ului Administrației Prezidențiale.

Andrei Muraru (n. 1982) este absolvent al Facultății de Istorie (2005), licențiat al programului de master „Românii și Europa” (2007) și doctor în Istorie (2011) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A lucrat în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) încă de la înfiinţare (2006), ocupând diferite poziții, de la expert-cercetător la președinte executiv (2012-2014). În perioada 2006-2009, a fost consilier la Cancelaria Primului-ministru şi consilier al directorului general al Arhivelor Naţionale ale României. A fost membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune (2014). În intervalul iulie-decembrie 2014, a fost consilier personal al președintelui Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis.

Andrei Muraru este lector universitar în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană) şi cercetător ştiinţific III la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

A fost bursier la Aristotle University of Thessaloniki (Erasmus-Socrates, 2004-2005), New Europe College (2009-2010) şi United States Holocaust Memorial Museum (Washington DC, 2010-2011). A beneficiat, de asemenea, de o bursă doctorală finanţată prin programul POSDRU (2008-2011) A obținut recent o bursă postdoctorală la Yad Vashem – The International Institute for Holocaust Research pentru anul 2020.

Este autor al cărții Vișinescu, torționarul uitat. Închisoarea, crimele, procesul, Polirom, 2017, coordonator al volumelor Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967), Polirom, 2008, Regele, comuniștii și Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I (împreună cu Alexandru Muraru), Polirom, 2017, Revoluția din 1989. Învinși și învingători (împreună cu Anneli Ute Gabanyi, Alexandru Muraru, Daniel Șandru), Polirom, 2020, şi coautor al volumului O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu, Polirom, 2008; ediţia a II-a, 2009; ediția a III-a, 2014.

A publicat, de asemenea, numeroase studii științifice și recenzii în reviste de specialitate. Andrei Muraru a participat la numeroase conferinţe internaţionale, a susținut prelegeri şi are frecvent contribuţii pe teme de istorie recentă.

A fost decorat de Regele Mihai pentru contribuția adusă la cunoașterea istoriei monarhiei din România cu medalia „Regele Mihai I pentru loialitate” (2008) și pentru activitatea în fruntea IICCMER cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer (2015). În 2019, Andrei Muraru a fost decorat de Președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Bogdan Aurescu: Ambasadorii rechemaţi recent şi-au îndeplinit mandatul, unii chiar l-au depăşit

Toţi ambasadorii care au fost rechemaţi de la post recent şi-au îndeplinit mandatul de 4 ani, unii chiar l-au depăşit cu unul sau doi ani, a declarat, joi, la Parlament, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

"Rechemarea ambasadorilor s-a făcut în funcţie de procesul de rotaţie obişnuit, a acelor şefi de misiuni care şi-au terminat, deja, mandatul de 4 ani de zile. Toţi şefii de misiune care au fost rechemaţi, atât anul trecut - vă aduceţi aminte că a mai existat un val de rechemări şi de numiri -, de asemenea toţi cei care au fost rechemaţi foarte recent şi-au îndeplinit, deja, mandatul cutumiar de 4 ani de zile, ba chiar şi l-au depăşit unii dintre ei cu unul sau chiar doi ani", a precizat Aurescu, transmite Agerpres.

Întrebat dacă el este mulţumit de activitatea ambasadorilor rechemaţi de la post, între aceştia fiind George Maior (SUA) şi Emil Hurezeanu (Germania), ministrul a spus: "Mulţi dintre ambasadorii care au fost rechemaţi şi-au făcut datoria foarte bine".

"Fiecare ambasador, în parte, este evaluat în funcţie de performanţele individuale, dar în ceea ce priveşte rotaţia ambasadorilor, repet, mă rog, termenul este puţin potrivit pentru că vorba de rechemare, toţi ambasadorii se întorc atunci când îşi termină mandatul cutumiar de 4 ani sau dacă au depăşit", a mai spus Aurescu.

Despre activitatea lui George Maior, ministrul a menţionat: "Ambasada României la Washington are un colectiv foarte bun de diplomaţi".

"În anii trecuţi au existat progrese evidente în ceea ce priveşte Parteneriatul strategic între România şi Statele Unite, au existat progrese pe toate dimensiunile Parteneriatului strategic. Acest progres s-a datorat unui efort combinat, dacă vreţi, atât al Centralei Ministerului Afacerilor Externe, al misiunii diplomatice de la Washington şi, de asemenea, eforturilor deosebite pe care preşedintele României le-a depus în relaţia cu Statele Unite", a completat Aurescu.

Ministrul a precizat că nu doreşte să comenteze informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora George Maior ar urma să fie numit ambasador la Amman, în Iordania.